Pubblicità Q8 “Fly – 45”: qual è il titolo della canzone e dov’è stato girato lo spot?

Da marzo 2018 è in rotazione la nuova campagna Q8, uno spot che valorizza il momento stesso della sosta: fermarsi da Q8 è una pausa in cui oltre a rifornire la tua auto, ricarichi te stesso. È un “personal refueling”, recita la descrizione della campagna battezzata “Fly – 45”.

Nella pubblicità, vediamo alcuni autoveicoli (persino il mezzo utilizzato dai pompieri e uno scuolabus), ma non solo, volare agganciati a mongolfiere che hanno forma di cornetti, cuori, torte, libri, palloni, sveglie e altre ancora. In quest’occasione, devo ammettere che il celebre brand di benzina e carburanti ha fatto le cose in grande.

Alla fine dello spot sentiamo una voce maschile che dice “Carburanti evoluti, pagamenti digitali e un programma fedeltà straordinario. Qualunque sia la tua destinazione, una sosta Q8 rende il viaggio più leggero“.

Ma qual è il titolo della canzone utilizzata in questa pubblicità? Vi dico subito che è stata girata a Buenos Aires, capitale e maggiore città dell’Argentina.

Il brano è dei mitici Beatles e si intitola Drive My Car. La canzone risale al 1965, è stata firmata da Paul McCartney (secondo il quale l’espressione Drive My Car era un vecchio eufemismo blues per il sesso) con il contributo musicale di John Lennon ed è stata inclusa nel sesto album in studio Rubber Soul.

Registrato il 13 ottobre 1965, Drive My Car fu la prima sessione di registrazione del gruppo a prolungarsi oltre la mezzanotte. A seguire il testo. Audio – Download.

Asked a girl what she wanted to be

She said baby, can’t you see

I want to be famous, a star on the screen

But you can do something in between





Baby you can drive my car

Yes I’m going to be a star

Baby you can drive my car

And maybe I’ll love you

I told that girl that my prospects were good

She said baby, it’s understood

Working for peanuts is all very fine

But I can show you a better time

Baby you can drive my car

Yes I’m gonna be a star

Baby you can drive my car

And maybe I’ll love you

Beep beep’m beep beep yeah

Baby you can drive my car

Yes I’m gonna be a star

Baby you can drive my car

And maybe I’ll love you

I told that girl I can start right away

When she said listen babe I got something to say

I got no car and it’s breakin my heart

But I’ve found a driver and that’s a start

Baby you can drive my car

Yes I’m gonna be a star

Baby you can drive my car

And maybe I’ll love you

Beep beep’m beep beep yeah

Beep beep’m beep beep yeah

Beep beep’m beep beep yeah