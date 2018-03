Pubblicità Nuova Tiguan Sport: qual è il titolo della canzone dello spot 2018?

E’ in rotazione lo spot 2018 della nuova Tiguan Sport, quello con il claim “Nuova Tiguan Sport 1.6 TDI, Tiguan all’ennesima bellezza“, che ha come sottofondo un brano molto coinvolgente.

La descrizione della campagna pubblicitaria, ci aiuta a capire le caratteristiche di quest’automobile, che è possibile acquistare a 249 euro mensili: «Nasce la versione Sport del SUV Volkswagen, dedicata a tutti gli amanti della sportività e del design. Gli esterni sono arricchiti dagli elementi dell’allestimento R-Line come i cerchi in lega 19” Sebring, i mancorrenti cromati abbinati al listello sulla calandra centrale e i fari a LED, anteriori e posteriori. Sterzo progressivo e “Driving Profile Selection”, poi, rendono l’auto un piacere non solo da vedere, ma anche da guidare.».

Ma qual ‘è il titolo della canzone che fa da colonna sonora alla pubblicità? Prima di svelarvelo, provate a indovinare voi vedendo o rivedendo lo spot.





Il brano è degli Hooverphonic, si intitola Badaboum ed è stato pubblicato nel 2015 come singolo estratto da “In Wonderland”, ultima fatica discografica del gruppo belga capitanato da Alex Callier, rilasciata nel 2016.

In seguito sono uscite altre versioni della canzone: Alle Farben Remix (Extended e Radio Edit) e Alle Farben Remix French Version.

Di questo pezzo ne parlammo qui: Hooverphonic – Badaboum testo e traduzione.

Link all’ascolto e al download: Badaboum (Audio – Download) – Alle Farben Remix (Audio – Download) – Alle Farben Remix French Version (Audio – Download). Audio album In Wonderland.