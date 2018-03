La pubblicità Mercedes GLC 220 d 4Matic Sport: titolo canzone dello spot

Da poche ore è in rotazione il nuovo spot della Mercedes GLC 220 d 4Matic Sport, il cui claim è “Per noi il design non è mai fine a sé stesso. GLC molto più di quel che vedi“.

La pubblicità Mercedes GLC 220 uscita a marzo 2018, è molto particolare perché ci mostra situazioni strane, in particolare quella di un uomo che vorrebbe lavarsi le mani, senza tuttavia riuscirci.

Ma qual è il titolo della canzone che fa da colonna sonora a questo particolarissimo spot?







Prima provate a indovinarla voi visionando la pubblicità a cui è possibile accedere cliccando sull’immagine sottostante.

E’ un brano scritto e interpretato dall’indimenticabile cantautore e attore britannico David Bowie che si intitola “Oh! You Pretty Things“, secondo pezzo in scaletta nel quarto album in studio Hunky Dory, pubblicato il 17 dicembre 1971. Da quel disco vennero estratti singoli del calibro di “Changes” e “Life on Mars”.

Ancor prima di essere incisa per il progetto, Peter Noone ne realizzò una cover che raggiunse il 12º posto nella UK Singles Chart. Successivamente, anche di recente, sono state incise diverse cover di questo pezzo. Qui un datato video che mostra Bowie interpretare il brano al pianoforte. Qui un video con testo.









LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi