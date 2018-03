La pubblicità delle scarpe Liu Jo Active Femininity: titolo canzone spot

Da pochi giorni è in rotazione il nuovo spot delle scarpe Liu Jo Active Femininity, che vede protagonista una modella di cui francamente non conosco il nome.

Nella pubblicità, vediamo questa ragazza attraversare la strada sulle strisce pedonali, ballare in discoteca, dondolarsi su un’altalena costernata di luci e infine proiettarsi in svariati luoghi.

Ma qual è il titolo della canzone della pubblicità Liu Jo Active Femininity, che possiamo sentire in sottofondo?

I più adulti non avranno difficoltà ad individuare il nome del brano e della cantante, cosa che non si può di certo dire per i più giovani, perché vi dico subito che è un pezzo del 1967. Per vedere o rivedere lo spot cliccate sull’immagine.





Il titolo del brano è Qui e là e viene interpretato da Patty Pravo. Sto con te/Qui e là venne rilasciato nel 1967 dalla casa discografica ARC. Il singolo non ebbe un gran successo perché non piacque il lato A.





Si tratta di una cover di Holy cow (letteralmente Santa mucca), scritta da Allen Toussaint e portata al successo da Lee Dorsey. Scritto da scritto da Aina Diversi, il testo in italiano della versione di Patty è tuttavia totalmente differente rispetto all’originale. La produzione e l’arrangiamento sono di Ruggero Cini, la sua orchestra e i Cantori Moderni di Alessandroni. La canzone venne inclusa nel disco d’esordio “Patty Pravo” pubblicato nel 1968.

Testo (Video – Download)

Oggi qui

domani là

io vado e vivo così

senza pene

vado e vivo così

casa qui

io non ho

ma 100 calze io ho

oggi qui

domani dove sarò

qui’ e là

io amo la libertà

e nessuno

me la toglierà mai

e per un po

per un po

tu l’hai capito e

ho deciso

di restare con te

ma ecco che tu

ecco che

mi hai preso

tutta per te

e fra un po io non

respirerò più

qui e la

io amo la libertà

e nessuno

me la toglierà mai

oggi qui

domani là

mi piace andare così

senza freni

vado e vivo così

qui e là

io amo la libertà

e nessuno

me la toglierà mai

oggi qui

domani là

io amo la libertà

e nessuno

me la toglierà mai.









