Pubblicità H&M collezione primavera 2018: titolo canzone dello spot con 2 famose attrici

Da qualche giorno è in rotazione televisiva lo spot H&M relativo alla collezione primavera 2018.

L’azienda d’abbigliamento svedese H & M Hennes & Mauritz AB, meglio conosciuta come H&M, nella nuova campagna rivela cosa c’è in serbo per la nuova stagione.

Nella pubblicità, vediamo alcuni modelli e modelle danzare molto lentamente all’interno di un locale, fin quando non viene riprodotto a tutto volume un coinvolgente brano rap che fa totalmente cambiare l’atmosfera.

I modelli iniziano a ballare euforicamente sulle note di questo pezzo, anche all’esterno del locale e sotto gli occhi della gente, come ad esempio due vecchiette affacciate che si godono la scena, senza essere affatto dispiaciute.





I nomi di due delle modelle sono svelati tramite la descrizione dello spot: si tratta delle attrici Winona Ryder e Elizabeth Olsen, ma qual è il titolo di questa canzone che fa da colonna sonora alla campagna pubblicitaria?

Provate a indovinare voi. Per vederla o rivederla cliccate sull’immagine.

Il brano si intitola Know How e viene interpretato dal rapper inglese Marvin Young, in arte Young MC. Si tratta del secondo singolo estratto dal debut album Stone Cold Rhymin’, pubblicato il 5 settembre 1989.

Know How ha inoltre fatto parte della colonna sonora del film Baby Driver – Il genio della fuga, pellicola del 2017 scritta e diretta da Edgar Wright. Know How è infatti stata la 25esima traccia in scaletta nella soundtrack. Lyric video – Download.