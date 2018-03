Pubblicità 2018 della Nuova Gamma Abarth: il titolo della canzone dello spot

Da marzo è in rotazione lo spot 2018 della Abarth, quella che recita “Lasciati guidare dal divertimento. Gli hobby che avevi da bambino sono tornati. Abarth, il gioco si fa strada“.

Nella pubblicità della Nuova Gamma Abarth, vediamo alcuni “spericolati” piloti professionisti a bordo di diverse automobili che, se siete interessati ad acquistare, è utile sapere che per tutto marzo vi saranno “4.000 euro di vantaggi”, come si può sentire alla fine dello spot.

Questa pubblicità ha in sottofondo un pezzo a dir poco coinvolgente e molti di voi si staranno chiedendo: qual ‘è il titolo della canzone che fa da colonna sonora?

Se non avete ancora visto lo spot, potete farlo cliccando sull’immagine sottostante.





Il titolo del brano è HandClap, un singolo dei Fitz And The Tantrums di cui abbiamo avuto modo di parlare nel 2016. Leggi l’articolo: Fitz And The Tantrums – HandClap: testo e traduzione.

La band indie pop e neo soul di Los Angeles composta da Michael Fitzpatrick, Noelle Scaggs, Joe Karnes, James King, Jeremy Ruzumna e John Wicks, ha pubblicato il citato brano il 25 marzo 2016 come lead single del terzo album in studio omonimo.

