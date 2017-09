Profumo Miss Dior: la canzone della pubblicità 2017 dell’Eau de parfum e il nome dell’attrice nello spot

Da settembre 2017 è in onda in tv il nuovo spot del profumo Miss Dior diretto da Emmanuel Cossu, con lo slogan finale “AND YOU? WHAT WOULD YOU DO FOR LOVE?” (tradotto “e tu? Cosa non faresti per amore?”).

La protagonista della pubblicità dell’Eau de parfum è una bellissima donzella? Chi sarà mai codesta bellezza?





E’ ancora una volta l’attrice, regista e produttrice cinematografica israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman, la testimonial di questa fragranza di casa Dior.

Per i meno appassionati di musica: qual’è il titolo della canzone che fa da colonna sonora alla pubblicità Miss Dior 2017?

Intanto potete gustarvi lo spot direttamente nel canale Youtube della maison francese cliccando sull’immagine sottostante.

Il titolo del brano che fa da colonna sonora allo spot è Chandelier e viene interpretato dalla cantautrice australiana Sia Furler.

La canzone è stata pubblicata nel marzo del 2014, come primo singolo del fortunato sesto album in studio 1000 Forms of Fear. Per ulteriori approfondimenti su questo pezzo vi rimando all’articolo dedicato:













