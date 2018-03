Prince Royce – El Clavo: guarda il video (testo e traduzione)

Da venerdì 16 marzo 2018 è disponibile il nuovo singolo di Prince Royce che si intitola El Clavo.

Link Sponsorizzati





A quanto sembra, il cantautore americano ha archiviato la quinta era discografica Five, a poco più di un anno dall’uscita.

Principe della bachata ha voltato pagina e ci propone quest’orecchiabile canzone prodotta da Edgar Barrera e firmata con la collaborazione di Alejandro Montaner, Edgar Barrera, Camilo Echeverry, Shanelli Rojas e Luigi Castillo.

Nel brano, si parla di una ragazza trattata male dal fidanzato, che arriva addirittura a picchiarla. Così Prince le dice che ci penserà lui a proteggerla, a trattarla come meriterebbe ed a farla stare bene.

E’ sinteticamente questo il significato della canzone, accompagnata dal video ufficiale dove non manca simbologia occulta.

Potete vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale trovate i testi che compongono questo pezzo.

El Clavo traduzione (Download – Audio)

[Introduzione]

(Eh, eh, eh, eh, eh)

Ehi, non dirmi che pensi a lui (no)

Con il male che ti ha fatto

Ohohoh

[Ritornello]

Se il tuo ragazzo stasera ti prende a calci

Digli che non sei sola

Che sei con me

Che io ti proteggerò, non come quell’idiota (non come quell’idiota)







Se il tuo ragazzo ti prende a calci stasera

Digli che non sei sola (che non sei sola)

Che io sono il chiodo che tira fuori quel chiodo

E digli che si fo*ta (e digli che si fo*ta)

[Strofa 1]

Sto portando il conto, questa è la quinta volta

Ma non capisco come fai a non accorgertene

Sei troppo bella per stare con lui

Una donna straordinaria per stare con lui

[Pre-Ritornello]

E se ti cerca alle quattro e venti è perché è ubriaco

Ora ti vuole ma domani ti farà nuovamente del male

Non piangere per quell’idiota

Lascia che io ti faccia innamorare (Lascia che io ti faccia innamorare)

[Ritornello]

Se il tuo ragazzo stasera ti prende a calci

Digli che non sei sola

Che sei con me

Che io ti proteggerò, non come quell’idiota (non come quell’idiota)

Se il tuo ragazzo ti prende a calci stasera

Digli che non sei sola (che non sei sola)

Che io sono il chiodo che tira fuori quel chiodo

E digli che si fo*ta (e digli che si fo*ta)

[Strofa 2]

Ehi, con le mie labbra voglio passare a setaggio

Yeh-ieh-ieh

Ogni spazio sulla tua pelle (ogni spazio sulla tua pelle)

Anche quelli coperti (Anche quelli coperti)

Ehi, non dirmi che pensi a lui

Con il male che ti ha fatto, non dirmi che pensi di tornarci





[Pre-Ritornello]

E se ti cerca alle quattro e venti è perché è ubriaco

Ora ti vuole ma domani ti farà nuovamente del male

Non piangere per quell’idiota

Lascia che io ti faccia innamorare (Lascia che io ti faccia innamorare)

[Ritornello]

Se il tuo ragazzo stasera ti prende a calci

Digli che non sei sola

Che sei con me

Che io ti proteggerò, non come quell’idiota (non come quell’idiota)

Se il tuo ragazzo ti prende a calci stasera

Digli che non sei sola (che non sei sola)

Che io sono il chiodo che tira fuori quel chiodo

E digli che si fo*ta (e digli che si fo*ta)

[Post-Ritornello]

(E se il tuo ragazzo ti prende a calci)

E digli che ti rimbalzo, rimbalzo

(Non sei sola)

Sarò come Shaq* al rimbalzo

(Che tu sei con me, che mi prendo cura di te, non come quell’idiota)

Ti aspetto qui

Per farti godere con le mie carezze

[Ritornello]

Se il tuo ragazzo stasera ti prende a calci

Digli che non sei sola

Che sei con me

Che io ti proteggerò, non come quell’idiota (non come quell’idiota)

[Conclusione]

Ro-Ro-Royce

* chiaro riferimento all’ex cestista Shaquille O’Neal.