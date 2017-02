Prince Royce e Shakira duettano nel brano “Deja Vu”: audio, testo e traduzione

Il 20 febbraio 2017 è stato rilasciato il nuovo singolo di Prince Royce che si intitola Deja Vu, un bel pezzo che arriva a poche ore dell’atteso quinto album in studio del cantautore americano battezzato Five, che vedrà la luce il prossimo 24 febbraio.

Come già detto in precedenza, il disco, di cui parleremo prossimamente, è disponibile in quattro versioni: CD standard e deluxe e digitale standard e deluxe, che includeranno rispettivamente 12 e 18 nuove canzoni, tra le quali i singoli Culpa al Corazon, La Carretera, Moneda ed i promozionali Dilema, Ganas Locas ft. Farruko, oltre al pezzo in questione, in duetto con la cantautrice colombiana Shakira.

Nel brano si parla di una storia d’amore che non è finita proprio bene: i due artisti dicono infatti di non credere più nell’amore e che è meglio restare soli.

E’ sinteticamente questo il significato dell’inedito, che potete approfondire tramite la mia traduzione che trovate appena dopo la copertina.

Cliccando sulla cover, accedete invece all’audio su Spotify. Qui su Deezer e su Youtube.

Deja Vu – Prince Royce e Shakira – Traduzione (Download)

Ayayayayayayai

Ayayayayayayai

[Verso 1: Shakira & Prince Royce]

Mi hai aperto le ferite

Che credevo fossero guarite

Con limone, tequila e sale

Una storia che si ripete

Solo un déjà vu

Che non arriva mai alla fine

[Ponte: Prince Royce & Shakira]

E’ meglio che rimanga da solo

E dimenticare le tue cose

I tuoi occhi

Meglio la polvere nascosta

Non voglio ricadere in quella foto (o “quel quadro”) di follia

Di totale ipocrisia

[Ritornello: Entrambi, Shakira & Prince Royce]

Chi può parlar d’amore?

E difenderlo?

Alzi la mano, per favore

Chi può parlare di dolore?

Paghi la cauzione

Per farlo uscire dal mio cuore

Se qualcuno vuol parlare d’amore

Vi assicuro

Che non sarò io

Non sarò io

[Verso 2: Prince Royce & Shakira]

Questa idea ricorrente

Che vuole giocare con la mia mente (o “manipolare la mia mente”)

Per attirarmi con l’inganno

Una storia che si ripete

Solo un déjà vu

Che non arriva mai alla fine

[Ponte: Shakira & Prince Royce]

E’ meglio che rimanga da sola

E dimenticare le tue cose

I tuoi occhi

Meglio la polvere nascosta

Non voglio ricadere in quella foto di follia

Di totale ipocrisia

[Ritornello: Entrambi, Shakira & Prince Royce]

Chi può parlar d’amore?

E difenderlo?

Alzi la mano, per favore

Chi può parlare di dolore?

Paghi la cauzione

Per farlo uscire dal mio cuore

Se qualcuno vuol parlare d’amore

Vi assicuro

Che non sarò io

[Ritornello: Entrambi, Prince Royce & Shakira]

Chi può parlar d’amore?

E difenderlo?

Alzi la mano, per favore

Chi può parlare di dolore?

Paghi la cauzione

Per farlo uscire dal mio cuore

Se qualcuno vuol parlare d’amore

Vi assicuro

Che non sarò io

Non sarò io

Prince Royce, Shakira – Deja Vu testo

Ayayayayayayai

Ayayayayayayai

[Estrofa 1: Shakira & Prince Royce]

Tú me abriste las heridas

Que ya daba por curadas

Con limón, tequila y sal

Una historia repetida

Solamente un déjà vu

Que nunca llega a su final

[Puente: Prince Royce & Shakira]

Mejor me quedo solo

Y me olvido de tus cosas

De tus ojos

Mejor esquivo el polvo

No quiero caer de nuevo en esa foto de locura

De hipocresía total

[Estribillo: Ambos, Shakira & Prince Royce]

¿Quién puede hablar del amor?

¿Y defenderlo?

Que levante la mano, por favor

¿Quién puede hablar del dolor?

Pagar la fianza

Pa’ que salga de mi corazón

Si alguien va a hablar del amor

Te lo aseguro

Esa no voy a ser yo

Esa no voy a ser yo

[Estrofa 2: Prince Royce & Shakira ]

Esta idea recurrente

Quiere jugar con mi mente

Pa’ volverme a engatusar

Una historia repetida

Solamente un déjà vu

Que nunca llega a su final

[Puente: Shakira & Prince Royce ]

Mejor me quedo sola

Y me olvido de tus cosas

De tus ojos

Mejor esquivo el polvo

No quiero caer de nuevo en esa foto de locura

De hipocresía total

[Estribillo: Ambos, Shakira & Prince Royce]

¿Quién puede hablar del amor?

¿Y defenderlo?

Que levante la mano, por favor

¿Quién puede hablar del dolor?

Pagar la fianza

Pa’ que salga de mi corazón

Si alguien va a hablar del amor

Te lo aseguro

Esa no voy a ser yo

[Estribillo: Ambos, Prince Royce & Shakira ]

¿Quién puede hablar del amor?

¿Y defenderlo?

Que levante la mano, por favor

¿Quién puede hablar de dolor?

Pagar la fianza

Pa’ que salga de mi corazón

Si alguien va a hablar del amor

Te lo aseguro

Esa no voy a ser yo

Esa no voy a ser yo

















