Prince Royce – 90 Minutos (Futbol Mode) feat. ChocQuibTown: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

In data odierna il cantautore statunitense Prince Royce ha rilasciato il nuovo brano 90 Minutos (Futbol Mode) feat. ChocQuibTown, gruppo hip-hop colombiano composto da Carlos “Tostao” Valencia, Gloria “Goyo” Martínez e Miguel “Slow” Martínez.

Disponibile negli store digitali e nelle principali piattaforme streaming dal 7 maggio 2018, quello del principe della bachata è a parer mio un pezzo molto interessante

Dopo El Clavo, pubblicato a metà marzo, il cantante classe 1989 torna con questa orecchiabile e contagiosa canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sull’immagine, dopo la quale accedete ai testi.

Traduzione

Stasera porto energia

da dare fino al giorno successivo

se vuoi sarò io

Io ti seguo, stabilisci tu le regole

se mi fai giocare a modo tuo

se vuoi sarò io

Ti vedo ballare tra tutte le persone

con un tremore che si accende

Uohh Uohh dai dai che questo è tuo

Uohh Uohh rimangono solo 90 minuti

Uohh Uohh ay dai dai che questo è tuo

Uohh Uohh rimangono solo 90 minuti

non c’è tempo da perdere

ChocQuibTown

se non sai che fare, passala

se ti fanno male i piedi, passala

che qui ci sono io, passala

divertiti in russo o in francese

vieni a darmi un bacio

è un mio diritto

Muoviti più velocemente che sto arrivando

Se ti prendo, giuro che non te la caverai

Ho un paio di trucchetti che ti lasceranno senza fiato

non sottovalutarmi, che questo tirò entrerà





Ti vedo ballare tra tutte le persone

con un tremore che si accende

Uohh Uohh dai dai che questo è tuo

Uohh Uohh rimangono solo 90 minuti

Uohh Uohh ay dai dai che questo è tuo

Uohh Uohh rimangono solo 90 minuti

non c’è tempo da perdere