Premiata Forneria Marconi e il nuovo singolo “La Lezione”: audio e testo

Dopo il grande successo di Quartiere Generale, arriva il secondo singolo della PFM estratto dal nuovo album di inediti in due lingue Emotional Tattoos, che vedrà la luce il 27 ottobre 2017 per InsideOutMusic/Sony Music, a 14 anni di distanza dall’ultimo progetto di inediti.

Non è un caso che il nuovo album sia commercializzato in tutto il globo in una versione in inglese, perché la Premiata Forneria Marconi, nata nel 1971, in quegli anni è stato l’unico gruppo italiano rock progressivo a ottenere successo al di fuori dei confini nazionali, cosa che all’epoca era quasi impensabile.





Proprio lo stesso giorno dell’uscita del disco, la nuova canzone in oggetto viene trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali, mentre nel resto del mondo sarà in radio la versione in inglese The Lesson, con un testo totalmente diverso da quello in italiano.

Il brano è a mio parere niente male, in special mondo per quel che concerne il significato, anche se mi sarei aspettato qualcosa in più, considerando che si tratta del secondo singolo. Ma giudicate voi ascoltandolo: per accedere all’audio cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale trovate le parole che lo compongono.

Premiata Forneria Marconi – La Lezione testo (Download)

Cerca la ragione

se la vita vuole darti una lezione

cogli l’occasione

se ti morde vuole darti una lezione

nascosta

pazientemente aspetta te

ti ascolta e riconosce luci ed ombre, ogni tuo limite.

Cerca la ragione

se la vita vuole darti una lezione

cogli l’occasione

se ti morde vuole darti una lezione

ti guarda

non vuole pianti e scuse mai

e tu lo sai

che il tempo non ha fretta e invece tu ne hai.

Quando pioverà un dolore forte, mangiare ti sentirai

[?] mentre meno, è la tua opportunità

ma la vita è come l’eco

quel che dai ritornerà

cambia pelle, adesso, follia e genialità

timeout timeout

timeout ehhhh.

Se non credi in te chi lo farà? (chi lo farà?)

apri alla tua vita, abbracciala

ora o mai più

ora e di più

scopri la tua vera identità

ehhhh!

Se non credi in te chi lo farà? (chi lo farà?)

apri alla tua vita, abbracciala

ora o mai più

ora e di più

scopri la tua vera identità

ehhhh!

Cerca la ragione

se la vita vuole darti una lezione

nascosta nuovecanzoni.com

cogli l’occasione

se ti morde vuole darti una lezione

ti ascolta

e cerca la ragione

cerca la ragione

se la vita vuole darti un’occasione

questa è la lezione…

















