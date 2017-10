Premiata Forneria Marconi – Tracklist e audio delle canzoni nel nuovo album di inediti “Emotional Tattoos”

A distanza di 14 anni dall’ultimo disco di inediti Stati di immaginazione, la Premiata Forneria Marconi è tornata con il nuovo album “Emotional Tattoos”, pubblicato in tutto il mondo il 27 ottobre 2017.

L’interessante progetto discografico è reperibile nel classico CD che racchiude 10 nuove canzoni in italiano più la strumentale “Freedom Square”, presente anche nel secondo CD che include altrettante tracce in inglese. L’album è anche disponibile nel doppio vinile + il CD e nel formato digitale.





L’atteso album che segna il ritorno di PFM sulle scene musicali mondiali, a quasi tre lustri di distanza dall’ultima fatica discografica, è stato anticipato dagli ottimi singoli “Quartiere Generale” (Central District nel disco in inglese) e da “La Lezione” (The Lesson nel CD in inglese), rispettivamente on air in radio dal 15 Settembre e dal 27 ottobre 2017, giorno d’uscita dell’opera.

“Emotional Tattoos” si dimostra un album non solo al passo con i tempi, ma proiettato nel futuro fin dall’immagine di copertina.

“La cover mostra una fantastica nave spaziale guidata da Franz e Patrick, una nave che ci porta in luoghi mai esplorati prima, accompagnando il pubblico nel nuovo mondo PFM, dove la musica non ha solo un’identità ma si evolve e abbraccia molti generi. “Emotional Tattoos” è un album che lascerà emozioni sulla pelle“, ha commentato la band riguardo l’ennesimo lavoro della lunga carriera, iniziata nel lontano 1971.

La copertina ritrae un murale denominato “Muro PFM” (qui alcune foto), recentemente creato a Milano da Stefano e Mattia Bonora, con la direzione artistica di ArtKademy da un’idea Aereostella. oltre al fatto di essere utilizzato come copertina di un album, il fine principale è quello di celebrare l’enorme contributo che la progressive rock band ha dato e continua a dare al panorama della musica italiana, riuscendosi ad affermare anche al di fuori dei notri confini.

A seguire i titoli di tutte le canzoni in scaletta e il link per ascoltarle gratuitamente, non prima di avervi ricordato l’imminente tournée del gruppo che inizierà a novembre, per andare avanti fino al maggio 2018. Per eventuali aggiornamenti del calendario e l’eventuale acquisto dei biglietti, vi rimando su Ticketone.

Tracklist Emotional Tattoos – Premiata Forneria Marconi album

(CD – Doppio CD – 2 LP + 1 CD – 2 LP + 2 CD – Download)

CD 1: Canzoni in inglese



We’re Not an Island 7:12 Morning Freedom 6:06 The Lesson 5:08 So Long 5:56 A Day We Share 6:03 There’s a Fire in Me 4:55 Central District 5:28 Freedom Square 4:47 I’m Just a Sound 5:57 Hannah 5:16 It’s My Road 5:07

CD 2: Canzoni in italiano



Il Regno 7:12 Oniro 6:06 La lezione 5:08 Mayday 5:56 La danza degli specchi 6:03 Il cielo che c’è 4:55 Quartiere generale 5:28 Freedom Square 4:47 Dalla Terra alla Luna 5:57 Le cose belle 5:16 Big Bang 5:07

Streaming audio: per ascoltare le 22 tracce cliccate sulla cover in basso ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













