Post Malone – Psycho feat. Ty Dolla $ign: audio, testo e traduzione

Si intitola Psycho il nuovo singolo di Post Malone, pubblicato il 22 febbraio 2018.

La nuova hit del rapper statunitense, che vede la collaborazione del collega Ty Dolla $ign, sta facendo faville nelle classifiche di mezzo mondo ed è già ai vertici della classifica Globale di Spotify!

La canzone ha primeggiato in molti paesi come Canada, Svezia, Danimarca, Australia, Stati Uniti e Inghilterra e il giorno dopo la pubblicazione, si è piazzata al secondo posto della Top 50 Globale di Spotify, registrando quasi 6 milioni di ascolti.

Link Sponsorizzati









Il brano è stato scritto dagli interpreti con la collaborazione di Louis Bell, che insieme a Post Malone ha anche curato la produzione della traccia, trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 16 marzo 2018.

Reduce dall’incredibile successo di Rockstar (3 volte Platino negli USA – 114 giorni consecutivi in vetta alla Spotify Global Chart, infrangendo il record di permanenza al primo posto della classifica che rileva i brani più ascoltati al mondo), l’artista multiplatino di Dallas propone ai numerosissimi fan questo inedito, che sarà incluso nel secondo album in studio “Beerbongs & Bentleys”, che al momento non ha ancora una data d’uscita.

Il tema della canzone, che devo ammettere è molto orecchiabile, è sempre il solito: il lusso. Orologi, automobili, soldi, pietre preziose, brand e ristoranti di lusso, è questo il concept del singolo che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso.

A seguire oltre ai testi, trovate la spiegazione di alcune righe, al fine di capirne meglio il significato.

Testo Psycho

[Chorus: Post Malone]

Damn, my AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Come with the Tony Romo for clowns and all the bozos

My AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Don’t act like you my friend when I’m rollin’ through my ends, though

[Verse 1: Post Malone]

You stuck in the friend zone, I tell that four-five the fifth, ayy

Hunnid bands inside my shorts, DeChino the shit, ayy

Try to stuff it all in, but it don’t even fit, ayy

Know that I been with the shits ever since a jit, ayy

I made my first million, I’m like, “Shit, this is it,” ayy

30 for a walkthrough, man, we had every slit, ayy

Had so many bottles, gave ugly girl a sip

Out the window of the Benzo, we could send in the rent’

And I’m like “Woah, man, my neck so goddamn cold”

Diamonds weigh, my teeths is sore

I got homies, let it blow, oh

My money thick, won’t ever fold

She said, “Can I have some to hold?”

And I can’t ever tell you no

[Chorus: Post Malone]

Damn, my AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Come with the Tony Romo for clowns and all the bozos

My AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Don’t act like you my friend when I’m rollin’ through my ends, though

[Verse 2: Ty Dolla $ign]

The AP goin’ psycho, my Rollie goin’ brazy

I’m hittin’ lil’ mama, she wanna have my babies

Sippy on the Panky, chain so stanky

You should see the whip, promise I can take yo’ bitch

Dolla ridin’ in an old school Chevy, it’s a drop top

Boolin’ with a thot-thot, she gon’ give me top-top

Just one switch, I can make the ass drop (hey)

Uh, take you to the smoke shop

We gon’ get high, ayy, we gon’ hit Rodeo

Dial up Valentino, we gon’ hit Pico

Take you where I’m from, take you to the slums

This ain’t happen overnight, no, these diamonds real bright

Saint Laurent jeans, still in my Vans though

All VVSs, put you in a necklace

Girl, you look beautiful tonight

Stars on the roof, they matching with the jewelry

[Chorus: Post Malone]

Damn, my AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Come with the Tony Romo for clowns and all the bozos

My AP goin’ psycho, lil’ mama bad like Michael

Can’t really trust nobody with all this jewelry on you

My roof look like a no-show, got diamonds by the boatload

Don’t act like you my friend when I’m rollin’ through my ends, though