Post Malone – è uscito il nuovo album Beerbongs & Bentleys: tracklist e audio

Da poche ore è disponibile in digital download e streaming gratuito uno dei dischi più attesi dell’anno: sto ovviamente parlando del secondo album in studio del rapper Post Malone che si intitola Beerbongs and Bentleys.

Per acquistare il formato fisico del disco (il CD), che arriva a circa un anno e mezzo dal pluricertificato Stoney, bisognerà tuttavia aspettare l’11 maggio 2018.

Il progetto racchiude diciotto tracce inedite, tra le quali spiccano i primi tre singoli estratti “Rockstar”, “Candy Paint” e “Psycho”, rilasciati rispettivamente il 15 settembre, il 20 ottobre 2017 e il 23 febbraio 2018.

Per quel che concerne i featuring, gli ospiti sono pochi ma buoni: Swae Lee, Nicki Minaj, G-Eazy & YG, Ty Dolla $ign e 21 Savage sono i nomi delle guest star nell’album, tra i cui importanti produttori cito Frank Dukes, PartyNextDoor, Andrew Watt, Louis Bell, Teddy Walton e lo stesso Malone.





Appena dopo la cover, trovate i titoli di tutte le canzoni in scaletta ed il link per ascoltarle gratuitamente.

Tracklist Beerbongs & Bentleys

[Audio CD – Download – Audio su Spotify]