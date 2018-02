Portugal. The Man – “Live In The Moment” è il nuovo singolo: guarda il video (testo e traduzione)

Dopo il grande successo di Feel It Still (in Italia certificato oro), i Portugal. The Man rilasciano il nuovo singolo “Live In The Moment”, come terzo estratto dall’album Woodstock, pubblicato a metà dello scorso giugno.

Scritta dalla rock band con la collaborazione di John Hill e Ammar Malik, questa orecchiabile canzone fa anche parte della colonna sonora del celebre videogame calcistico Fifa 18.









Il gruppo più hot dell’Alaska, recentemente trionfatore ai Grammy Awards 2018 come “Best Pop Duo/Group Performance” (miglior performance pop di un duo o un gruppo) con la citata hit accompagnata da un video che ad oggi ha ottenuto oltre 116 milioni di views, torna alla ribalta con questo bel pezzo, che verrà trasmesso dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 16 febbraio 2018.

Il video ufficiale è stato diretto da Aaron Brown e vede i componenti del gruppo girare in automobile. C’è poi un manichino che sembra fare surf sul tetto della macchina. Ad un certo punto, come se fossero stuntman, iniziano a fare acrobazie con l’auto, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, sulla cui auto si trova un altro enorme pupazzo. Come finirà l’inseguimento?

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete ai testi.

Live In The Moment traduzione – Portugal. The Man (Download – Audio)

[Strofa 1]

La mia casa è una ragazza con gli occhi come i pozzi dei desideri

Non sono solo, ma io mi sento ancora solo

Quando ero piccolo, andavo sempre sotto il sole di mezzanotte

Quei tempi sono andati ma sono ancora splendente*

[Ritornello]

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere il momento (o “alla giornata”)

Ritorna domenica mattina

Una menzogna, oh, bene

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

(La parte sottostante non è presente nel video)

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere alla giornata

Ritorna domenica mattina

Ho l’anima da vendere

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

[Strofa 2]

La mia casa è una ragazza che non vede l’ora di dirlo

Solo il Signore sa che non leggiamo la storia

Quando la tua famiglia penzola dai rami di un albero

Solo il Signore sa che non abbiamo bisogno di storie sui fantasmi

[Ritornello]

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere il momento

Ritorna domenica mattina

Una menzogna, oh, bene

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere alla giornata

Ritorna domenica mattina

Ho l’anima da vendere

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

[Ponte]

Ooo, non ci posso credere

Nulla potrà consolarmi ora

Ooo, non posso crederci

Niente mi consolerà

[Ritornello]

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere il momento

Ritorna domenica mattina

Una menzogna, oh, bene

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

Oooh, la-la-la-la-la

Cerchiamo di vivere alla giornata

Ritorna domenica mattina

Ho l’anima da vendere

Quando te ne sarai andato

Ciao, buon viaggio

[Conclusione] (questa parte non è inclusa nel video)

Oh, Dio, non riesco a credere ai miei occhi

Sveglia tutti quelli che conosci

Vieni a vedere il giardino che cresce

Ci vediamo quando sarai lì

Oh, Dio, non riesco a credere ai miei occhi

Sveglia tutti quelli che conosci

Vieni a vedere il giardino che cresce

Ci vediamo quando sarai lì

Ci vediamo quando arriverai

Ci vediamo quando arriverai

* il frontman John Gourley e il bassista Zachary Carothers, sono cresciuti e hanno fondato la band in Alaska, dove le estati portano il sole di mezzanotte, fenomeno astronomico che si verifica appunto nelle regioni polari, relativo alla posizione del Sole sull’orizzonte, quando rimane sopra di esso per periodi che vanno da almeno 24 ore (presso latitudini vicine a quelle dei circoli polari) a 6 mesi (presso i poli geografici). Anziché tramontare e sorgere, il Sole resta sopra l’orizzonte e questo fenomeno si verifica a semestri alternati nell’emisfero nord o in quello sud. La durata varia da circa 6 mesi presso il polo, a 24 ore (quasi 48 ore) presso il circolo polare.

Portugal. The Man – Live In The Moment testo

[Verse 1]

My home is a girl with eyes like wishing wells

I’m not alone but I’m still lone-lonely

When I was young, always go below the midnight sun

Those days are done but I’m still glowing

[Chorus]

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

A lie, oh, well

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

Got soul to sell

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

[Verse 2]

My home is a girl who can’t wait for time to tell

God only knows we don’t read history

When your family swinging from the branches of a tree

God only knows we don’t need ghost stories

[Chorus]

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

A lie, oh, well

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

Got soul to sell

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

[Bridge]

Oooh, I can’t believe it

Nothing’s gonna comfort me now

Oooh, I can’t believe it

Nothing’s gonna comfort me

[Chorus]

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

A lie, oh, well

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

Oooh, la-la-la-la-la

Let’s live in the moment

Come back Sunday morning

With that soul to sell

When you’re gone

Goodbye, so long, farewell

[Outro]

Oh, God, I can hardly believe my eyes

Wake up everybody you know

Come and watch the garden grow

I’ll see you when you get there

Oh, god, I can hardly believe my eyes

Wake up everybody you know

Come and watch the garden grow

I’ll see you when you get there

I’ll see you when you get there

I’ll see you when you get there













