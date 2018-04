Poo Bear – Perdido feat. J. Balvin: testo, traduzione e audio del nuovo brano

A poche ore dal rilascio del debut album Bearthday Music, il cantautore e producer statunitense Poo Bear ha reso disponibile una delle tracce più attese del progetto: Perdido feat. J. Balvin.

Ricordo che nel disco vi saranno altri importantissimi ospiti come Justin Bieber, Anitta, Jennifer Lopez, Juanes e Ty Dolla $ign.

Dopo “Hard 2 Face Reality” e “All We Can Do”, Poo pubblica questo pezzo promozionale abbastanza gradevole ma allo stesso tempo triste.

Nel brano si parla infatti dello stato d’animo del protagonista, che dopo essere stato lasciato dalla persona che ama, si sente perso.

Per accedere all’audio cliccate sull’immagine, dopo la quale trovate i testi.

Poo Bear feat. J. Balvin – Perdido testo e traduzione (Download)

[Verse: Poo Bear]

Que la-Que la-Que la

Que larga es la noche

Desde que no estás

Sé que no te reemplaza cualquiera

Desde que no estás

Trate de olvidarte y no logré

Y es muy tarde, yo lo sé

Esta noche será luna llena

Y sin ti enloqueceré

[Strofa: Poo Bear]

Quanto, quanto, quanto

Quanto è lunga la notte

Da quando non ci sei

So che non può rimpiazzarti nessuna

Da quando non ci sei

Ho cercato di dimenticarti e non ci sono riuscito

Ed è troppo tardi, lo so

Stanotte ci sarà la luna piena

E senza te impazzirò

[Puente: Poo Bear]

Extraño verte bailar (-ar, -ar)

Te extraño al despertar (-ar, -ar)

No te puedo superar (-ar, -ar)

Nunca me debí alejar

[Ponte: Poo Bear]

Strano vederti ballare (are-are)

Mi manchi quando mi sveglio (eglio-eglio)

Non posso batterti (-ar, -ar)

Non avrei mai dovuto lasciare

[Pre-Chorus: Poo Bear]

Desde que no estás

Me siento perdido

Desde que no estás

No quiero decir adiós, oh no

[Pre-Ritornello: Poo Bear]

Da quando non ci sei

Mi sento perso

Da quando non ci sei

Non voglio dire addio, oh no

[Chorus: Poo Bear]

Mi corazón siempre será tuyo

No me importa dónde vayas

Desde que no estás

Me siento perdido, perdido

(Perdido)





[Ritornello: Poo Bear]

Il mio cuore sarà sempre tuo

Non mi importa dove andrai

Da quando non ci sei

Mi sento perso, perso

(Perso)

[Strofa: J Balvin]

Quanto, quanto, quanto

Quanto è lunga la notte

Da quando non ci sei

So che non può rimpiazzarti nessuna

Da quando non ci sei

Ho cercato di dimenticarti e non ci sono riuscito

Ed è troppo tardi, lo so

Stanotte ci sarà la luna piena

E senza te impazzirò

[Chorus: J Balvin]

Mi corazón siempre será tuyo

No me importa dónde vayas

Desde que no estás

Me siento perdido, perdido

(Perdido)

[Ritornello: J Balvin]

Il mio cuore sarà sempre tuo

Non mi importa dove andrai

Da quando non ci sei

Mi sento perso, perso

(Perso)

