Poo Bear Presents Bearthday Music: tracklist del primo album

Il cantautore e producer statunitense Jason Boyd, in arte Poo Bear, è pronto a rilasciare il debut album battezzato Poo Bear Presents Bearthday Music, che vedrà la luce il 27 aprile 2018.

Non è molto famoso dalle nostre parti, ma indubbiamente questo artista è molto interessante ed il suo disco d’esordio promette scintille.

Al suo interno un totale di quindici tracce inedite, tra le quali spiccano i singoli Will I See You feat. Anitta, All We Can Do con Juanes e dulcis in fundo, una potenziale hit con Justin Bieber & Jay Electronica battezzata Hard 2 Face Reality.

Tra gli altri importantissimi ospiti dell’album, Ty Dolla $ign, Jennifer Lopez, J. Balvin, e Zara Larsson, autentiche guest star che aumentano l’appeal di questo progetto d’esordio del massiccio artista classe 1979.

Appena dopo la copertina, i titoli delle canzoni in scaletta nel nuovo disco.

Tracklist Poo Bear Presents Bearthday Music

(Audio CD – Download)