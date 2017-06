Jenn Morel e il tormentone Ponteme: video, testo e traduzione + Spanglish Remix e Sak Noel Remix

Pónteme è il singolo d’esordio di Jenn Morel, uscito il 4 aprile 2017, mentre dal successivo 9 giugno il brano è disponibile nella versione Spanglish Remix e Sak Noel Remix. Cliccate sui rispettivi link per ascoltare su Spotify le nuove versioni.

La cantante, rapper, attrice e ballerina domenicana Jenn Morel, ha quindi fatto centro al primo colpo con questa simpatica e ballabile canzone, che si è rivelata tra i tormentoni dell’estate 2017. La Morel è ormai da considerare una delle stelle nascenti della musica latina mondiale?





Dopo essersi trasferita negli States quando aveva appena sei anni, Jenn ha iniziato a fare la cubista in alcune importanti discoteche newyorkesi come Webster Hall, Finale, Griffin e Pacha, per quindi entrare in importanti corpi di ballo di artisti come gli LMFAO e Neyo. La Morel ha anche avuto la possibilità di prendere parte a videoclip musicali di artisti del calibro di Trey Songz, Nicki Minaj e Drake

Il video ufficiale che accompagna il singolo bomba è veramente caliente e caratterizzato da una piccante coreografia divenuta ormai virale. Per vederlo o rivederlo su Youtube cliccate sull’immagine in basso.

Abbiamo anche provato a fare la traduzione che trovate appena dopo l’immagine. E’ veramente difficile tradurre questo pezzo. Ad esempio la parola Pónteme, quella che dà il titolo al brano, non esiste in alcun vocabolario spagnolo. Potrebbe essere una parola latina o una parola tratta dal gergo della Repubblica Domenicana. Chissà… Sicuramente ha qualcosa a che fare con movimenti sensuali che Jenn effettua ballando.

Buona fortuna!

Woah è iniziato

Questo è qualcosa che mi sembra cocoro

Accendete il motore che andiamo a fare motocross

Tutte le brunette danno la caccia ai professionisti

Amido di mais

Attenzione è caldo e ti brucia

Se senti il ritmo andiamo segui la catena (o “segui il ciclo”)

Ho quel che vogliono

Ho assolutamente una cosa buona

Ho, ho quel che chiedono ho una cosa buona

Allora pónteme pónteme e pónteme in piena

Mettere ponteme pónteme pónteme in piena

Pónteme pónteme pónteme in piena

Muovi quel corpo allegria macarena

(Ahhh haa)

Muovi quel corpo allegria macarena

Suona come omega

Facciamo ratata

Siamo qui nel’abuso mega

Dando tutto

E’ come ritmo che si attacca

Questo avviene spesso

Dimmi se arriva-arriva

Attraversiamo l’occidente

Occhio!

Ti farò il lavaggio del cervello

Ho parole che sembrano intelligenti

Non vorrai farlo davanti alla gente

WOA

Y dale con tó

WOA

Y dale con tó

WOA-WOA

Y dale con tó

Pónteme pónteme pónteme in piena (e dico)

Pon ponteme pónteme pónteme in piena (e dico)

Pónteme pónteme pónteme in piena (e dico)

Muovi quel corpo allegria macarena

(Ahhh haa) (e dico)

Muovi quel corpo allegria macarena

Io, io sono quella che si è laureata

Quello che mi andava contro

Ha già fallito, fallito

Sente il palo su cui ha sbattuto

In molti sono durati per sentire l’attrazione

Ho una nota che uccide, io sono il terrore

Come pochi tu noti che sono la migliore

Faccio la pazza, ma la visione

Tu davvero non capisci che questa era la missione

Ha fallito (Y dale con tó)

Tu davvero non capisci che questa era la missione

EOO (Y dale con tó)

Tu davvero non capisci che questa era la missione

Jenn Jenn- Morel in casa ancora una volta

(E dico)

Pónteme pónteme pónteme in piena

Pon ponteme pónteme pónteme in piena (e dico)

Pónteme pónteme pónteme in piena (e dico)

Muovi quel corpo allegria macarena

Ehi, e dice ooh mi succede, ayyy mi succede

Ehi, e dice ooh mi succede, ayyy mi succede

Ehi, e dice ooh mi succede, ayyy mi succede

Ehi, e dice ooh mi succede, ayyy mi succede

hahahaha

Credavate che questa era nel

E dai… ho la bomba

Jenn Morel – Ponteme testo

Buena

Vaina!

Woah e’to comenzó

E’to es una vaina que me huele cocoro

Prendan lo motore no vamo en lo motocro

Toda la morena andan bucando to lo pro

Maisena

Cuidao ta caliente y te quema

Si el ritmo you feel it dale sigue la cadena

Tengo lo que piden

Tengo toa’ la cosa buena

Tengo tengo lo que piden tengo toa’ la cosa buena

Así e que pónteme pónteme pónteme en plena

Pon ponteme pónteme pónteme en plena

Pónteme pónteme pónteme en plena

Muévete ese cuerpo alegría macarena

(Ahhh haa)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

Sonando como omega

Tamo ratata

Tamo aquí en abuso mega

Dandole pata

E’ como el ritmo se le pega

E’to es amenudo

Dime si le llega-llega

Vamo pasando por el oxidente

Quédate pendiente

Te vo’a lavar la mente

Tengo palabras que suenan inteligente

No te me haga alante ‘e la gente

Woa

Y dale con tó

Woa

Y dale con tó

Woa-woa

Y dale con tó

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pon ponteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

(Ahhh haa) (y digo)

Muevete ese cuerpo alegria macarena

Yo, yo fui la que se graduó

El que fue en contra de mi

Ya falló-falló

Siente el palo que se dio

Mucha duraron para sentir la attracion

Tengo una nota que mata yo soy el terror

Tu notas que en pocas yo soy la mejor

Yo me hago la loca pero la vision

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Falló (y dale con tó)

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Eoo (y dale con tó)

Tú deveras no entiende que esta fue la misión

Jenn- jenn morel in the house one more time

(Y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena

Pon ponteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Pónteme pónteme pónteme en plena (y digo)

Muévete ese cuerpo alegría macarena

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Ey, y dice ooh- me pase, ayyy me pase

Hahahaha

Ustedes creian que esto era en

Y dale tengo el boom

















