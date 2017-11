Cesare Cremonini: ascolta il nuovo singolo Poetica + testo

Il prossimo 24 novembre, a tre anni e mezzo dall’ultima fortunata fatica discografica Logico, arriverà negli scaffali dei negozi l’atteso sesto album in studio di Cesare Cremonini che si intitola Possibili Scenari (in pre-order nel CD, vinile e doppio LP Blu in Edizione Limitata e Numerata) e Poetica è il primo singolo estratto.

La nuova canzone è stata pubblicata nelle piattaforme streaming e nei digital store il 3 novembre 2017 e dallo stesso giorno, viene anche trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali.





A differenza degli ultimi lavori, questa volta Cesare si presenta con una ballad di grande autorevolezza, forse non proprio radio friendly, ma comunque molto interessante.

“POETICA” è un abbraccio, una grande ballad ma ha il sound di una band, la verità dei suoni, una melodia ampia e inquieta, una ritmica ossessiva e comunicativa che richiama l’eco di un accompagnamento jazz. Non è solo una canzone d’amore: il “…sei bellissima…” gridato nel ritornello, è urlato alla vita.

Con queste parole Cremonini ha commentato sui social il primo tassello della sesta era discografica, una scelta coraggiosa visto che il brano non cerca facili scorciatoie e non si nasconde dietro alle mode del momento al fine di piacere; è una track semplice, ma complessa, un’opera intima, ma grande, un cocktail di benvenuto per il nuovo album.

Nei prossimi giorni verrà rilasciato il video ufficiale e nell’attesa, è possibile ascoltare la canzone su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

Cesare Cremonini – Poetica testo (Download)

Anche quando poi.. saremo stanchi

troveremo il modo per.. navigare nel buio

che tanto è facile

abbandonarsi alle onde

che si infrangono su di noi

mmmm.

Dimmi dove sei

vorrei parlarti

di tutte quelle cose che

ho mandato già in fumo

colpa della solitudine

non l’ho mai detto a nessuno

a nessuno tranne che a te.

Questa sera sei bellissima

se lo sai che non è finita, abbracciami.

E anche quando poi.. saremo stanchi

troveremo il modo per… navigare nel buio

che tanto è facile

abbandonarsi alle onde

che si infrangono su di noi.

Dimmi come stai

perché non parli?

e ora tienimi con te

la tua mano nel buio

guarisce la mia solitudine

non l’ho mai chiesto a nessuno

a nessuno tranne che a te.

Stasera sei bellissima

se lo sai che non è finita, abbracciami

anche se penserai che non è poetica

questa vita ci ha sorriso e lo sai

non è mai finita

abbracciami, abbracciami, abbracciami.

Anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi

troveremo il modo

anche quando poi saremo stanchi.

















