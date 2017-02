Martin Solveig: guarda il video di Places feat. Ina Wroldsen + Icarus Remix + testo e traduzione

Places è l’ultimo singolo del dj, cantante, autore e producer francese Martin Picandet, aka Martin Solveig, pubblicato nei digital store l’11 novembre 2016 e nela versione Icarius Remix il 27 gennaio 2017.

Per l’occasione, l’artista classe 1976 ha arruolato la trentatreenne cantautrice norvegese Ina Wroldsen, quella che per intenderci, ha cantato la hit del 2015 di Calvin Harris ft. Disciples, How Deep Is Your Love.

Places è un bel pezzo prodotto da Solveig che ha anche firmato il breve testo insieme a Ina, la quale dice che quando non è con la persona che ama, non è più se stessa.

Il video ufficiale della durata di oltre 4 minuti è disponibile dallo scorso 7 dicembre ed è stato prodotto da Gaspard Chevance per Moonwalk Films.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questa interessante canzone.

Martin Solveig – Places traduzione (Download – Icarius Remix)

[Verso 1]

Torno nei luoghi in cui ci trovavamo

Siamo da qualche parte in un luogo tra amore e desiderio

[Pre-Ritornello 1]

E potrei andare ovunque, per me ovunque è casa

Sì potrei andare ovunque , non mi sento mai solo

Torno nei posti in cui ci trovavamo, sì

[Ritornello 1]

Quando non sono con te, non sono me stessa

Mai nulla mi fa star bene

Quando non sono con te

Perdo il controllo di quello che faccio, non sono io

Quando non sono con te, non sono me stessa

Nulla mi fa star bene

Quando non sono con te

Perdo il controllo di quello che faccio, non sono io

Quando non sono con te

Quando non sono con te, non sono io

Quando non sono con te

[Pre-Ritornello 2]

Torno nei luoghi in cui ci trovavamo

Torno, torno

[Ritornello 2]

Non sono io, non sono io, no

Mai nulla mi fa star bene

Quando non sono con te

Perdo il controllo di quello che faccio, non sono io

Quando non sono con te, non sono me stessa

Nulla mi fa star bene

Quando non sono con te

Perdo il controllo di quello che faccio, non sono io, no no no

Quando non sono con te

Quando non sono con te, non sono io

Quando non sono con te

Quando non sono con te, io non io

Nulla mi fa star bene

Quando non sono con te

Perdo il controllo di quello che faccio

(Perdo il controllo di quello che faccio)

Quando non sono con te

Quando non sono con te, non sono io

Quando non sono con te

Places – Martin Solveig feat. Ina Wroldsen – Testo

[Verse 1]

I come back to the places where we found us

We’re somewhere in a place between love and lust

[Pre-Chorus 2]

And I could go anywhere, anywhere is home

Yeah I could go anywhere, never feel alone

I come back to the places where we found us, yeah

[Chorus 2]

When I’m not with you, I’m not me

Nothing ever feels good

When I’m not with you

I’m not in control of what I do, it’s not me

When I’m not with you, I’m not me

Nothing ever feels good

When I’m not with you

I’m not in control of what I do, it’s not me

When I’m not with you

When I’m not with you, it’s not me

When I’m not with you

[Pre-Chorus 2]

I come back to the places where we found us

I come back, I come back

[Chorus 2]

I’m not me, I’m not me, no

Nothing ever feels good

When I’m not with you

I’m not in control of what I do, it’s not me

When I’m not with you, I’m not me

Nothing ever feels good

When I’m not with you

I’m not in control of what I do, it’s not me, no no no

When I’m not with you

When I’m not with you, it’s not me

When I’m not with you

When I’m not with you, I’m not me

Nothing ever feels good

When I’m not with you

I’m not in control of what I do

(I’m not in control of what I do)

When I’m not with you

When I’m not with you, it’s not me

When I’m not with you

















