Placebo: guarda il video di Life’s What You Make It (con traduzione del testo)

La band alternative rock britannica Placebo, ha reso disponibile il video che accompagna Life’s What You Make It, cover del brano dei Talk Talk del 1986, scritto da Mark Hollis e Tim Friese-Greene ed estratto dal terzo album della rock band inglese “The Colour of Spring” uscito lo stesso anno. La versione originale del brano si rivelò per circa 5 anni un successo europeo, raggiungendo le prime posizioni in numerose classifiche del Vecchio Continente.

La versione dei Placebo è invece estratta dall’EP omonimo, pubblicato il 6 ottobre 2016 sia in vinile che in download digitale. Per la cronaca, in concomitanza il gruppo ha anche rilasciato la compilation A Place for Us to Dream, al fine di celebrare il ventesimo anniversario dalla fondazione.





Life’s What You Make It è in rotazione radiofonica nazionale da mercoledì 7 giugno 2017.

Per vedere su Youtube il filmato della canzone (girato da Sasha Rainbow ad Agbogbloshie, nella più grande discarica del mondo di oggetti elettronici) cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Placebo – Life’s What You Make It traduzione (Download)

Link sponsorizzati









[Verso 1]

Baby, la vita te la costruisci tu (o “è ciò che ne fai”)

Non si scappa

Baby, le cose preferite del passato

Non detestarle

[Ritornello]

(È tutto a posto)

La vita te la costruisci tu

(Va tutto bene)

[Verso 2]

Baby, la vita te la costruisci tu

Non si torna indietro (o “non retrodatarla”)

Baby, non cercare di oscurarla

La bellezza è pura e semplice

[Ritornello]

(È tutto a posto)

La vita te la costruisci tu

(Va tutto bene)

La vita te la costruisci tu

[Verso 3]

Baby, la vita te la costruisci tu

Festeggiala

Anticipala

Il passato è sbiadito

Nulla potrà cambiarlo

La te la costruisci tu

[Ritornello] (x6)

(Va tutto bene)

La vita te la costruisci tu

Powered by NuoveCanzoni.com













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi