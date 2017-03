Pitbull, J. Balvin e Camila Cabello per la colonna sonora di Fast & Furious 8 nel singolo “Hey Ma” (versione spagnola ed inglese): video, testo e traduzione

Il 13 aprile 2017 verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane l’ottavo capitolo della saga Fast & Furious battezzata The Fate of the Furious. Dal giorno successivo sarà disponibile la colonna sonora “Fast & Furious 8: The Album”, già in pre-order nel formato CD e digitale.

La soundtrack di cui parleremo prossimamente, è composta da quattordici interessanti canzoni di artisti come G-Eazy & Kehlani, Post Malone, Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini, Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock, tanto per citarne solo alcuni, tra le quali spicca “Go Off” di Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott, pubblicata il 3 marzo scorso (qui il video), ed il brano in oggetto, disponibile sia nella versione inglese (che presumibilmente avremo modo di ascoltare solo il prossimo 14 aprile) che in quella spagnola.

E’ “Hey Ma” espanish version di Pitbull, J. Balvin e Camila Cabello, quella rilasciata come singolo il 10 marzo 2017, un allegrissimo pezzo di due pionieri della musica latina, arricchito dalla collaborazione dell’ormai ex Fifth Harmony.

Si tratta di una festosa canzone (con un pizzico d’inglese), accompagnata dal video ufficiale girato a Cuba, come la recente hit “Súbeme La Radio” di Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Zion & Lennox.

Nel filmato, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, vi sono tutti gli artisti protagonisti del brano.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano, le parole in spagnolo e quelle in inglese che compongono questo pezzo.

Hey Ma – Pitbull, J. Balvin e Camila Cabello – Traduzione (espanish version) (Download)

[Verso 1: J Balvin]

Dai, senza timore

Rischia e stai al gioco

Da sola, penso

Saluta le tue amiche

Senza dare spiegazioni, vieni e basta

Che la tua mente è diabolica, questo non posso dirlo

Nei tuoi occhi posso vedere

Che il mio stile ti fulmina e di questo ne sono certo

Andiamo a spaccare la discoteca, rampapampam

Balla che non ti vedo, pampapampam

Perché eri quello che sognavo

Non perdiamo altro tempo, pampapampam

[Ritornello: J Balvin & Camila Cabello]

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Dolcezza, fa sempre più caldo

Non ce la faccio più

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Ho bisogno di te

[Verso 2: Pitbull]

Avanti con la libertà di Cuba

E che venga tutta l’isola

Dall’Avana a Santiago

Tutti a fumare sigari ed a bere un drink

Che trambusto! Il fannullone lavora il doppio

Quindi, dacci dentro

Tutti vogliono una cubana, mettiti in fila

Questa è una festa, che vada avanti, comunque

Tipo? Come vuoi tu, a modo tuo

Sei single?

Togliti il pigiama affinché tu possa vedere che

Non sono una scimmietta vestita in abito di seta

Queste donne sono bollenti e anche di più

Ti fanno bruciare qui e lì

[Pre-Ritornello: Camila Cabello]

Non guarderò indietro, oh, no, ho smesso

Non riesco a respirare senza il tuo amore

Tesoro, il tuo amore

[Ritornello: J Balvin, Camila Cabello, Entrambi]

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò’

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Dolcezza, fa sempre più caldo

Non ce la faccio più

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Ho bisogno di te

Ho bisogno di te

Hey

Link sponsorizzati









[Ponte: Camila Cabello]

Se tocchi la mia pelle

Placherai la mia sete

Oh, impazzirò

Dimmi cosa hai intenzione di fare

Dimmi che farai, no, no, no, no, no, no, no

[Ritornello: Camila Cabello & J Balvin]

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Dolcezza, fa sempre più caldo

Non ce la faccio più

Ho bisogno di te

Hey tesoro, hey tesoro, hey tesoro, hey tesò

Ho bisogno di te

[Conclusione: Camila Cabello]

Ho bisogno di te, hey!

Per il mio popolo Latino, alzatevi!

Cuba!

Pitbull, J. Balvin, Camila Cabello – Hey Ma testo (espanish version)

[Verse 1: J Balvin]

Dale, sin miedo

Arriésgate y sígueme el juego

Sola, creo

Di a tus amigas hasta luego

No des explicaciones, solo vente

Que tu mente es malvada, eso yo lo sé

En tu mirada yo lo puedo ver

Te mata mi estilo y eso yo lo sé

Vamo’ a romper la disco, rampapampam

Baila que no te he visto, pampapampam

Porque tú eras lo que yo soñé

No perdamos el tiempo, pampapampam

[Chorus: J Balvin & Camila Cabello]

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

Girl, it’s getting hotter

I can’t take much more

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

[Verse 2: Pitbull]

Pa’lante con la libertad de Cuba

Y que la isla entera suba

De la Habana hasta Santiago

Todo mundo fumando puros y tomando tragos

¡Qué relajo! El vago trabaja doble

So, ponte las pilas

Todo mundo quiere una Cubana, ponte en fila

Esto es un party, que siga, como sea

¿Cómo qué? Como tú quieras, a tu manera

Are you single?

Quítate las payamitas pa’ que tú veas

No soy un mono vestido de seda

Esas mujeres están calientes y mucho más

Te queman por aquí, te queman por allá

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

No miraré atrás, oh, no, ya no

No puedo respirar sin tu amor

Baby, tu amor

[Chorus: J Balvin, Camila Cabello, Both]

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

Hey, mama hey mama, hey mama, hey ma’

Girl, it’s getting hotter

I can’t take much more

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

I need you

Hey

[Bridge: Camila Cabello]

Si tocas mi piel

Tú saciarás mi sed

Oh, voy a enloquecer

Dime lo que vas a hacer

Dime lo que vas a hacer, no, no, no, no, no, no, no

[Chorus: Camila Cabello & J Balvin]

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, ma’

Girl, it’s getting hotter

I can’t take much more

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

[Outro: Camila Cabello]

I need you, hey!

Pa mi gente latina, stand up!

¡Cuba!

Hey Ma testo (english version) (Download)

[Dallo snippet – Il testo sarà disponibile al momento del rilascio. Restate sintonizzati!]

[Verse: Camila Cabello]

If you stay tonight

But not alone

And I won’t say goodbye

Right now, baby, right now

[Chorus: J Balvin & Camila Cabello]

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

Girl, it’s getting hotter

I can’t take much more

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

[Verse: Camila Cabello]

If you touch me right

Then I got to say the night

We can take our time

I know we gotta seay goodbye

I know we gotta say goodbye

[Chorus: J Balvin & Camila Cabello]

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

Girl, it’s getting hotter

I can’t take much more

I need you

Hey mama, hey mama, hey mama, hey ma’

I need you













LASCIA UN COMMENTO ALL'ARTICOLO

commenti complessivi