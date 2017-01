Lost Kings: guarda il video di Phone Down feat. Emily Warren + testo e traduzione + remixes

Phone Down è il nuovo singolo dei Lost Kings, pubblicato il 7 ottobre 2016, mentre dal successivo 18 novembre è disponibile in un EP contenente i remixes. Il pacchetto include i remix di Justice Skolnik, Telykast X Bkaye, Dodge & Fuski, Evan Berg e Trinix. I brani sono anche scaricabili singolarmente ed è possibile ascoltarli gratuitamente su Spotify.

I Lost Kings sono un duo statunitense composto da Rob e Nick, che si è fatto un nome grazie a produzioni e remix postati sul loro profilo Soundcloud. Il successo non è tardato ad arrivare, in quanto le loro produzioni sono state suonate nei club ed hanno anche trovato spazio nell’airplay radiofonico in tutto il mondo. Dopo esser stati notati dallo stesso management americano che segue The Chainsmokers, i Lost Kings hanno firmato un contratto. Il brano in questione è infatti stato pubblicato via Disruptor Records/RCA Records.

Phone Down è una gradevole e canzone, dal potente ritornello che entra facilmente nella testa dell’ascoltatore di turno, decisamente adatta sia dal punto di vista commerciale, che per essere trasmessa dalle radio. A proposito, l’inedito è in rotazione radiofonica nazionale dal 27 gennaio 2017 ed al momento in cui scrivo, vanta oltre 12 milioni di streams su Spotify.

Per quel che concerne il significato, l’interprete Emily Warren si rivolge al fidanzato, reo di tenere sempre in mano il suo smartphone: anche nei momenti di intimità, egli pensa solo al suo telefono, quasi fosse una persona, snobbando quindi la ragazza, che oltre ad arrabbiarsi con lui si sente non poco in imbarazzo e sospetta che egli le nasconda qualcosa. D’altronde si sa: i telefonini moderni hanno una sorta di potere ipnotico ed è difficile togliergli gli occhi di dosso.

Eloquente il video ufficiale, che potete gustarvi su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Lost Kings – Phone Down traduzione (Download – Remixes)

[Verso 1]

Questa stanza è così silenziosa

Riesco a sentire il suono del silenzio

Qui tra le tue braccia

E il tuo battito cardiaco mi sta facendo addormentare

[Verso 2]

Siamo solo io e te

Ombre dei fari anabbaglianti

E penso per un attimo

Che non ti staccherai da me (o “non mi lascerai andare”)

[Pre-Ritornello 1]

Improvvisamente quel blu elettrico

Risplende in questa stanza buia

Ti distrai come se io non fossi affatto qui

[Ritornello]

Perché non metti giù quel caz*o di telefono?

Tesoro, cosi possiamo stare stare soli

Non puoi semplicemente stare qui quando si spengono le luci?

Perché non metti mai giù quel telefono?

Cosa può esserci di così dannatamente importante

Che non può aspettare fino a domani?

Mi hai lasciato qui nuda

Perché non metti giù quel ca**o di telefono?

[Verso 3]

E la peggior cosa che fai

È quando allungo la mano per toccarti

Mi stai nascondendo qualcosa?

Perché quando mi avvicino ti sposti

[Pre-Ritornello 2]

Oh, io odio quel blu elettrico

Risplende in questa stanza buia

Ti distrai come se io non fossi affatto qui

[Ritornello]

Perché non metti giù quel caz*o di telefono?

Tesoro, cosi possiamo stare stare soli

Non puoi semplicemente stare qui quando si spengono le luci?

Perché non metti mai giù quel telefono?

Cosa può esserci di così dannatamente importante

Che non può aspettare fino a domani?

Mi hai lasciato qui nuda

Perché non metti giù quel ca**o di telefono?

[Ponte]

Hai distrutto l’atmosfera

La finestra si sta chiudendo

Dovremmo essere solo noi due

Metti giù quel telefono

Per favore, metti giù quel telefono

Ora mi sento a disagio

In realtà è una tortura

Ti stai prendendo gioco di tutti e due

Metti giù quel telefono

Per favore, metti giù quel telefono

[Ritornello]

Perché non metti giù quel caz*o di telefono

Tesoro, cosi possiamo stare stare soli

Non puoi semplicemente stare qui quando si spengono le luci

Basta che metti giù quel telefono

Cosa può esserci di così dannatamente importante

Che non può aspettare fino a domani?

Mi hai lasciato qui nuda

Perché non metti giù quel ca**o di telefono?

Phone Down – Lost Kings feat. Emily Warren – Testo

[Verse 1]

This room’s so quiet

I can hear the sound of silence

Right here in your arms

And I’m falling asleep to your heartbeat

[Verse 2]

It’s just you and I

Shadows in the passing headlights

And I think for a moment

You won’t let go of me

[Pre-Chorus 1]

Suddenly that bright blue

It’s glowing in this dark room

You turn away like I’m not here at all

[Chorus]

Why don’t you put that fucking phone down?

Darling, so we can be alone now

Can’t you just be here when the lights go out?

Why don’t you ever put that phone down?

What could be so goddamn important?

That it can’t wait until the morning?

You got me right here with my clothes off now

Why don’t you put that fucking phone down?

[Verse 3]

And the wrost thing you do

Is when I reach out my hand to touch you

Are you hiding something from me?

Cause you move when I get close

[Pre-Chorus 2]

Oh, I hate that bright blue

It’s glowing in this dark room

You turn away like I’m not here at all

[Chorus]

Why don’t you put that fucking phone down?

Darling, so we can be alone now

Can’t you just be here when the lights go out?

Why don’t you ever put that phone down?

What could be so goddamn important?

That it can’t wait until the morning?

You got me right here with my clothes off now

Why don’t you put that fucking phone down?

[Bridge]

You’re killing the moment

The window is closing

It’s only supposed to be two of us

Put that phone down

Please, put that phone down

Now I’m feeling awkward

It’s actually torture

You’re making a fool of the both of us

Put that phone down

Please, put that phone down

[Chorus]

Why don’t you put that fucking phone down

Darling, so we can be alone now

Can’t you just be here when the lights go out?

Just put that phone down

What could be so goddamn important?

That it can’t wait until the morning?

You got me right here with my clothes off now

Why don’t you put that fucking phone down?

















