Pharrell Williams & Camila Cabello nel nuovo potenziale tormentone Sangria Wine: audio, testo e traduzione

Da oggi è disponibile in streaming e negli store digitali il nuovo singolo collaborativo tra Pharrell Williams e Camila Cabello battezzato Sangria Wine.

Dopo il successo di Havana, co-scritta da Pharrell Williams, i due ci propongono questo potenziale tormentone, scritto e prodotto da entrambi.

Sangria Wine è una gradevole e caliente canzone con influenze latine, che la rendono decisamente adatta alla calda stagione sempre più vicina.

Per quel che concerne il significato, nel brano viene menzionato più volte il seducente corpo della Cabello, che mi sembra di aver capito faccia una danza che potrei definire il ballo sexy della sangria.

Per quel che concerne il significato, nel brano viene menzionato più volte il seducente corpo della Cabello, che mi sembra di aver capito faccia una danza che potrei definire il ballo sexy della sangria.

Testo (Download)

[Chorus: Pharrell Williams]

Honey said she want somebody break her off proper (mhm)

Man, she so relentless so nothing can stop her (woo)

Never left the city (come on, man) but she swear she’s the darling (hey girl)

It’s ‘cause it’s so awesome how she move her body (ow)

She do the sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

Sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Sangria wine (woo), do the sangria wine (uh-huh)

[Verse 1: Camila Cabello]

Move it, I move it

Move my body like it is a pipe

Tutti Frutti, is all that I got

Counter-clockwise, I’m mixin’ it up (mixin’ it up)

Sip it, sip it, I’ll bet that you’ll blush

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

Pero nadie puede, ¡ay!

[Chorus: Pharrell Williams & with Camila Cabello]

Honey said she want somebody break her off proper

Man, she so relentless so nothing can stop her (woo)

Never left the city (come on, man) but she swear she’s the darling (hey girl)

It’s ‘cause it’s so awesome how she move her body

She do the sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

Sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Sangria wine (woo), do the sangria wine (uh-huh)

[Bridge]

(Uno) Wait a minute

(Dos) Wait a second

(Tres) ¿Qué, qué?

Total sauce! (woo!)

[Verse 2: Camila Cabello]

Let’s float around like the fruit at the top (huh)

In Miami, where winters are hot

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

Pero nadie puede, ¡ay! (noo)

[Chorus: Camila Cabello, Pharrell & Both]

Honey said she want somebody break her off proper

Man, she so relentless so nothing can stop her

Never left the city (come on, man) but she swear she’s the darling (hey darling)

It’s ‘cause it’s so awesome how I move my body

She do the sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

Sangria wine (woo), sangria wine (uh-huh)

Sangria wine (woo), do the sangria wine (uh-huh)





[Outro]

¿Qué, qué?