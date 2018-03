Pearl Jam – Can’t Deny Me: ascolta il comeback (con testo e traduzione)

Si intitola Can’t Deny Me il nuovo singolo dei Pearl Jam, estratto dall’undicesimo album in studio ancora senza titolo e release date, che farà seguito a Lightning Bolt (2013).

Disponibile in digitale e streaming dal 13 marzo 2018, la nuova canzone è stata firmata da Eddie Vedder e Mike McCready e verrà trasmessa dalle emittenti radiofoniche nazionali da venerdì 16 marzo.

E’ un comeback a dir poco scoppiettante quello della rock band statunitense capitanata da Eddie Vedder, che non rilasciava inediti da anni.

Link Sponsorizzati









Can’t Deny Me è stata co-prodotta dai Pearl Jam e Brendan O’Brien, mentre Eddie ha scritto il testo e Mike la musica.

Nel nuovo pezzo, il gruppo di Seattle protesta nei confronti del presidente degli States, Donald Trump, reo di aver chiuso le frontiere al fine di scongiurare il pericolo di attacchi terroristici e quindi bloccando anche il fenomeno migratorio. Ma secondo la band, le sue sono solo menzogne, sono solo un pretesto per non fare entrare negli Stati Uniti gli immigrati.

E’ tutto qui il significato del brano, che in attesa del video ufficiale, è possibile ascoltare anche su Spotify cliccando sulla cover in basso, dopo la quale accedete ai testi che lo compongono. Edit: l’audio su Youtube.

Più in alto, più lontano, più velocemente voli So che è vero e non puoi respingermi Non ho, non ho, non hai nulla da nascondere Stron*ate e non puoi respingermi Più in alto, più lontano, più velocemente voli È tutto così macabro e non puoi respingermi

Più in alto, più lontano, più velocemente voli Sarai ricco, ma non puoi respingermi Non ho, non ho altro che la voglia di sopravvivere Non puoi comandarmi e respingermi Le tue bugie sono perverse e disgustose Non puoi respingermi

Testo Can’t Deny Me

And now you want me to breathe

And be so grateful

For the air that I need

Don’t make me pitiful

And in the morning light

We’re just the same, you and me

I’d rather go send officials

My propensity to breed

The higher, the farther, the faster you fly

You might be rich, but you can’t deny me

Got nothin’, got nothin’ but the will to survive

You can’t control and you can’t deny me

Your lies are sick, are sick and they’re vile

You can’t deny me!

Try to talk down to me

My mind it ain’t so simple

Where’s your vocabulary?

Your ignorance is sinful

You plant your lying seeds

Watch as the roots take hold

The country you are now poisoning

Condition critical

The higher, the farther, the faster you fly

I know it’s true and you can’t deny me

Got nothin’, got nothin’, you got nothin’ to hide

Little bullshit and you can’t deny me

The higher, the farther, the faster you fly

It’s all so sick and you can’t deny me

You can’t deny me

You can’t deny me

You don’t defy me

You can’t deny me

The higher, the farther, the faster you fly

You know you’re sick and you can’t deny me

Got nothin’, nothin’ you got somethin’ to hide

We see right through you and you can’t deny me

Darkness, darkness to light

You can’t deny me