Jovanotti: audio e testo della nuova canzone “Paura di niente”

Il 17 novembre 2017, Jovanotti ha reso disponibile il download e l’audio di una nuova canzone battezzata Paura di niente, brano estratto dall’atteso quattordicesimo album in studio “Oh Vita!“, il cui rilascio è fissato al prossimo 1° dicembre.

Dopo la title track, primo singolo ufficiale della quattordicesima era discografica, per la gioia dei supporters il cantautore capitolino ha sbloccato la traccia numero dodici del progetto che, come da lui stesso affermato, sarà l’ultima prima della data x.





È il primo pezzo che ho registrato insieme a Rick Rubin che ha prodotto l’album e che mi ha accompagnato nell’avventura di queste nuove canzoni, che non sono omologate a niente e non cercano di essere niente altro di quello che sono, esprimere l’essenza stessa del mio più profondo e semplice desiderio di mettermi in contatto con la vita, attraverso lo strumento della musica. Non c’è niente di più di una chitarra una voce un testo e una melodia cantata in diretta, senza correzioni, però per me c’è dentro qualcosa di vero, che io ho provato, e a volte mi capita ancora di provare, un momento, un attimo, ma un attimo grande, però.

Queste le parole di Lorenzo Cherubini riguardo la nuova canzone, che è possibile ascoltare su Spotify cliccando sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alle parole che la compongono.

Jovanotti – Paura di niente testo (Download)

Nella sera che schiarisce

Mentre il cielo si scurisce

Nei rumori della strada

Quando il sabato si esce

Dentro l’eco tra i palazzi vuoti

Nelle strade con le buche

Coi soldati lungo il fiume

Nelle porte senza case

Ho sentito il tuo respiro dentro al mio

E sono stato felice

E non avevo paura di niente

Alla corte del Re Sole

Fucilato di aggettivi

Con la testa nella ghigliottina

Dalla parte dei cattivi

Senza credito e allo sbando

Soldi in nero e contrabbando

Nei deserti di altre vite

Mai vissute mai capite

Ho sentito il tuo respiro dentro al mio

E sono stato felice

E non avevo paura di niente

Perché le cose passano

E l’amore invece resta

Mi piace quel momento alla fine di una festa quando

Tutti se ne vanno e la musica si abbassa

E per terra vetri rotti e carta straccia

E si resta a parlare

Mentre fuori esce il sole

E tu mi vieni in mente

E non ho più paura di niente

A scambiare due parole

Con il mio torturatore

Con un sigaro cubano

Poco prima di morire

Ho sentito il tuo sangue dentro al mio

E sono stato felice

E non avevo paura di niente

Perché le cose passano

E l’amore invece resta

E mi piace quel momento alla fine di una festa

Quando tutti se ne vanno e la musica si abbassa

E per terra vetri rotti e carta straccia

E mi guardo un po’ intorno

Mentre fuori esce il giorno

E tu mi vieni in mente

E non ho più paura di niente

E non ho più paura di niente

Paura di niente

















