Passenger e il nuovo album The Boy Who Cried Wolf: ascolta le canzoni

The Boy Who Cried Wolf è il titolo dell’ottavo album in studio del cantautore britannico Passenger, uscito il 28 luglio 2017 in digitale, ma reperibile anche nel CD e nel Vinile a edizione limitata, esclusivamente nello store ufficiale dell’artista di Brighton.

A dieci mesi di distanza da “Young as the Morning, Old as the Sea”, il 33enne Michael David Rosenberg, aka Passenger, apre a sorpresa un nuovo capitolo discografico composto da dieci nuove canzoni, non proprio nuove per i suoi fans, in quanto il cantante le aveva già proposte “prive di titolo” nei social network, dicendo che le avrebbe successivamente inserite in un disco.

E’ a mio parere molto interessante questo progetto, ma giudicate voi ascoltandolo per intero.

Appena dopo la copertina, trovate i titoli delle 10 tracks e qualche link per ascoltarle gratuitamente tutte d’un fiato.

Tracklist The Boy Who Cried Wolf – Passenger album (Download – Audio CD – Vinile)

CD:

1. Simple Song

2. Sweet Louise

3. The Boy Who Cried Wolf

4. Walls

5. Setting Suns

6. And I Love Her

7. Someday

8. In The End

9. Thunder and Lightning

10. Lanterns

Audio delle canzoni: su Youtube – Su Spotify – Su Deezer.

Vinile:

Lato A:

1. Simple Song

2. Sweet Louise

3. The Boy Who Cried Wolf

4. Walls

5. Setting Suns

Lato B:

1. And I Love Her

2. Someday

3. In The End

4. Thunder and Lightning

5. Lanterns













