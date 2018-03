Parov Stelar – Taking Over feat. Krysta Youngs: video ufficiale, testo e traduzione

Il 16 marzo 2018, il disc jockey e musicista austriaco Parov Stelar ha rilasciato il nuovo singolo che si intitola Taking Over.

Marcus Füreder, in arte Parov Stelar, l’artista della hit All Night, ha sfornato questa canzone che è praticamente passata inosservata.

Come vocal ha ingaggiato l’emergente Krysta Youngs, giovane cantante con sede in California, sulla quale non si hanno molte informazioni.

E’ sua la voce di quest’inno alla ricchezza, una canzone che a parer mio inizia in maniera molto interessante, per successivamente scendere di livello.

Il video ufficiale, mostra in parte un uomo di colore eseguire il contagioso balletto inventato dal 30enne tedesco Sven Otten, che è stato ballerino degli spot Tim sulle note di All Night.

[Strofa 2] Non conto i problemi, non tengo traccia del tempo Sto riempiendo le mie giornate con uno stato d’animo un miliardo di dollari Sì, me ne sto tranquilla a guardare tutto quello zucchero Non sarò mai un’ape operaia, ah, sai che gestisco l’alveare Flusso di denaro (sì) come din-din-din-din Non ne resto mai a corto (sì) i soldi non sono una cosa Cose che non sai (sì) faresti meglio a starmi a sentire Il meteorologo dice giorni di sole, ma tu sai che farò piovere

Testo Taking Over

[Verse 1]

Yeah, I’m going all around the globe

Rich is international and baby I’m gold

Rich is international and baby I’m sold

Forget ‘bout what you heard, just have to wait what you’re told (yeah)

Only the best, you know, I only like the best things

Make a deposit, give me Luis Vuitton and Gucci

You know it’s nothing new, one plus one is always two

If I’m telling you the truth, money sticks to me like glue

[Bridge]

Baby I’m dripping in diamonds

Wearing my heart on my sleeve

Whatever I want, I just buy ‘em

‘Cause money keeps sticking on me

[Pre-Chorus]

Go ahead and keep the change ‘cause I got more than enough

My bank account ain’t going down, it keeps going up

And if you think I’m lying ya, I’m calling you bluff

I got money honey

[Refrain]

Tell me baby do you ever feel lonely

Tell me baby do you ever feel sorry

Honey please I was thinking over, taking over, taking over

Tell me baby do you ever feel lonely

Tell me baby do you ever feel sorry

Honey please I was thinking over, taking over, taking over

[Verse 2]

I ain’t counting problems, I ain’t keeping track of time

I’m filling up my days with a billion dollars state of mind

Yeah I’m just sitting pretty watching all that sugar shot

I’ll never be a worker bee, ah bitch you know I run the hive

Cash flow (yeah) like cha-cha-cha-ching

I never run low (yeah) money just ain’t a thing

Stuff you don’t know (yeah) you better listen to me

The weatherman says sunny days but you know I’m a make it rain

[Bridge]

Baby I’m dripping in diamonds

Wearing my heart on my sleeve

Whatever I want, I just buy ‘em

‘Cause money keeps sticking on me

[Pre-Chorus]

Search for buried treasure

You don’t have to look that far

I’ll be lying poolside ‘cause the ocean is my backyard

Lifestyles of the rich and famous

Count the money, yeah I made it

[Refrain]

Tell me baby do you ever feel lonely

Tell me baby do you ever feel sorry

Honey please I was thinking over, taking over, taking over

Tell me baby do you ever feel lonely

Tell me baby do you ever feel sorry

Honey please I was thinking over, taking over, taking over

(Taking over, taking over, taking over) Taking over

Tell me baby do you ever feel lonely

Tell me baby do you ever feel sorry

Honey please I was thinking over, taking over, taking over

[Outro]

I’m going all around the globe

Rich is international and baby I’m gold

Rich is international and baby I’m sold

Forget ‘bout what you heard, just have to wait what you’re told