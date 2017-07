Parov Stelar: guarda il video di Step Two feat. Lilja Bloom + testo e traduzione

Step Two è un singolo di Parov Stelar feat. Lilja Bloom uscito lo scorso 16 febbraio. Il brano è estratto dal nuovo album The Burning Spider, pubblicato il 21 aprile 2017.

Dopo il grande successo di All Night (disco di Platino per le vendite), il disc jockey, produttore e musicista austriaco, superstar di livello internazionale del genere electro swing, è tornato con questo progetto, caratterizzato anche da suoni blues e jazz, capaci di mettere in comunicazione decenni di storia della musica.

In rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 5 maggio, questa Step Two è niente male, ha un buon ritmo e immagino che piacerà agli amanti del genere ed ai fans di questo talentuoso artista, che il 14 e 30 luglio suonerà nella penisola, rispettivamente al Gruvillage di Grugliasco e in Piazza Unità di Tarvisio. I bliglietti sono ancora disponibili su TicketOne.

Per accedere al video ufficiale che accompagna la canzone in oggetto cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire potete leggere il testo e la relativa traduzione in italiano.

Step Two – Parov Stelar testo (Download)

[Per eventuali correzioni contattateci]

Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Girl likes to go

To the sound of the (dirty quake?)

And boys train their necks

Trying to watch the way her booty shakes

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

girl stands sturdy as the speaker stacks vibrate

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Girl likes to go

To the sound of the (dirty quake?)

And boys train their necks

Trying to watch the way her booty shakes

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

Stacks vibrate

Stacks vibrate

Stacks vibrate

Stacks vibrate

Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Link sponsorizzati









Beat step up to

The beat got me up

So beat step up, beat step up

To the moon oh

Girl likes to go

To the sound of the (dirty quake?)

And boys train their necks

Trying to watch the way her booty shakes

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

Ain’t no way, shake the room

Like an earthquake

Like an earthquake

Girl stands dirty as the speaker stacks vibrate

Parov Stelar – Step Two traduzione

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

La ragazza ama andare

Al ritmo del (terremoto sporco?)

E i ragazzi allenano il collo

Cercando di vedere il suo sculettamento

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

La ragazza ama andare

Al ritmo del (terremoto sporco?)

E i ragazzi allenano il collo

Cercando di vedere il suo sculettamento

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Vibrano

Vibrano

Vibrano

Vibrano

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

Il ritmo si intensifica

Il ritmo mi tiene sveglia

Quindi ritmo si intensifica, il ritmo si alza

Fino alla luna oh

La ragazza ama andare

Al ritmo del (terremoto sporco?)

E i ragazzi allenano il collo

Cercando di vedere il suo sculettamento

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Non c’è modo, scuotere la stanza

Come un terremoto

Come un terremoto

La ragazza fa cose zozze mentre gli altoparlanti vibrano

Powered by NuoveCanzoni.com

















LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi