Paramore e il nuovo singolo Told You So: guarda il video + traduzione del testo

Si intitola Told You So il secondo singolo estratto dal quinto album in studio dei Paramore battezzato After Laughter, il cui rilascio è fissato al 12 maggio 2017.

Ad un paio di settimane di distanza da “Hard Times”, la rock band statunitense rilancia la quinta era discografica con questa canzone scritta dalla voce del gruppo Hayley Williams ed il poliedrico Taylor York, che ha anche curato la produzione insieme a Justin Meldal-Johnsen.





Il testo del brano fa riferimento alle difficoltà scaturite dal fatto che la gente osserva ogni tua mossa in attesa che tu commetti un errore. Il tema centrale è costruito attorno alla frase “Hate to say I told you so” (Odio dire che te l’avevo detto).

Come il precedente singolo, anche questo pezzo è stato lanciato tramite direttamente il video ufficiale diretto da Zac Farro & Aaron Joseph e prodotto da Robert H. Dyar Jr.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole che compongono la canzone.

Told You So – Paramore – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Per quel che ne so

Il meglio è finito e il peggio deve ancora arrivare

È sufficiente?

Continuare a sperare quando gli altri hanno rinunciato? (o “si sono arresi?”)

E se ne vanno

[Ritornello]

Odio dire “te l’avevo detto”

Ma agli altri piace dire che che me l’avevano detto

Odio dire “te l’avevo detto”

Agli altri piace dire che che me l’avevano detto

[Post-Ritornello]

Dico che dicono che me l’avevano detto

Dico che dicono che me l’avevano detto

Tu dici, dici che me l’avevi detto

[Verso 2]

so che ti piace

Quando ammetto di essermi sbagliata e che avevi ragione

Almeno sto provando

A mantenere la calma quando sono nella melma fino al collo*

E se ne vanno

[Ritornello]

Odio dire “te l’avevo detto”

Ma agli altri piace dire che che me l’avevano detto

Odio dire “te l’avevo detto”

Agli altri piace dire che che me l’avevano detto

[Post-Ritornello]

Dico che dicono che me l’avevano detto

Dico che dicono che me l’avevano detto

Tu dici, dici che me l’avevi detto

[Ponte] (x9)

Gettami tra le fiamme

Buttami dentro e fammi nuovamente uscire

[Ritornello]

Odio dire “te l’avevo detto”

Ma agli altri piace dire che che me l’avevano detto

Odio dire “te l’avevo detto”

Agli altri piace dire che che me l’avevano detto

[Post-Ritornello]

Dico che dicono che me l’avevano detto

Dico che dicono che me l’avevano detto

Tu dici, dici che me l’avevi detto

* Per I’m thrown into a fire (letteralmente tradotto significa qualcosa del tipo “sono dentro le fiamme”), per Hayley “fire” è una metafora che sta ad indicare i problemi e le cose negative che le sono accadute negli ultimi anni

Paramore – Told You So testo

[Verse 1]

For all I know

The best is over and the worst is yet to come

Is it enough?

To keep on hoping when the rest have given up?

And they go

[Chorus]

I hate to say I told you so

But they love to say they told me so

I hate to say I told you so

They love to say they told me

[Post-Chorus]

Say they say they told me

Say they say they told me

You say, you say you told me

[Verse 2]

I know you like

When I admit that I was wrong and you were right

At least I try

To keep my cool when I’m thrown into a fire*

And they go

[Chorus]

I hate to say I told you so

But they love to say they told me so

I hate to say I told you so

They love to say they told me

[Post-Chorus]

Say they say they told me

Say they say they told me

You say, you say you told me

[Bridge] (x9)

Throw me into the fire

Throw me in, pull me out again

[Chorus]

I hate to say I told you so

But they love to say they told me so

I hate to say I told you so

They love to say they told me

[Post-Chorus]

Say they say they told me

Say they say they told me

You say, you say you told me

















