Paramore: guarda il video del nuovo brano Hard Times (con traduzione del testo)

I Paramore sono ufficialmente tornati con il primo tassello della quinta era discografica battezzata After Laughter, atteso disco che vedrà la luce il prossimo 12 maggio.

Prodotto da Justin Meldal-Johnson e Taylor York, il quinto studio album sarà composto da dodici nuove canzoni (qui i titoli e l’eventuale pre-order), tutte scritte da Hayley Williams e dalla front woman Hayley Williams. Tre delle dodici tracks, sono state co-scritte anche dal batterista e percussionista Zac Farro.

Chiusa questa breve parentesi, che farà felici i numerosissimi fans della rock band statunitense, passiamo al primo singolo estratto battezzato Hard Times, che come si evince dal titolo, parla dei tempi duri che sta attraversando il gruppo.

Si tratta del primo singolo dei Paramore dal 2010 con il batterista Zac Farro, tornato a suonare con il gruppo nel 2016; è inoltre il primo singolo dal 2006 senza il bassista Jeremy Davis, che ha lasciato la formazione nel 2015.

La nuova canzone è stata rilasciata il 19 aprile 2017 e parla della depressione di cui nel 2016 è stata vittima la cantante Hayley Williams, un sentimento scaturito da problemi personali col gruppo. Nel brano si parla anche di temi inerenti la crescita. L’atmosfera giocosa della canzone in stile anni ’80, è anche in contrasto con il nuovo look di Hayley, che ha tinto i suoi capelli di biondo platino

Dal punto di vista lirico, “Hard Times” parla appunto di tempi difficili e delle difficoltà inerenti il raggiungimento degli obiettivi.

Il video ufficiale che accompagna l’inedito è stato diretto da Andrew Joffe e mostra i tre componenti del gruppo suonare il brano in uno scenario psichedelico e colorato, con alcune delle frasi della canzone che compaiono su schermo.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine sottostante, mentre a seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Hard Times – Paramore – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Tutto ciò che voglio

È svegliarmi bene

Dimmi che sto bene

Che non morirò

Tutto ciò che voglio

È un buco (o “una fossa”) per terra

Puoi dirmi quando è il momento giusto

Per venir fuori

[Ritornello 1]

Tempi duri

Ti faranno chiedere perché ci provi ancora

Tempi difficili

Ti butteranno giù e ti faranno ridere quando piangi

Queste vite

E non ho ancora capito come sopravvivere

Tempi duri, tempi difficili

E devo andare a fondo

[Verso 2]

Vado in giro

Con la mia piccola nuvola di pioggia

Che pende sulla mia testa

E non va via

Dove devo andare?

Dammi un segnale

Mi hai colpito con un fulmine!

Magari mi sentirò viva

[Ritornello 2]

Tempi duri

Ti faranno chiedere perché ci provi ancora

Tempi difficili

Ti butteranno giù e ti faranno ridere quando piangi

Queste vite

E non ho ancora capito come sopravvivere

Tempi duri, tempi difficili

E devo toccare il fondo

[Ponte]

Dì ai miei amici che sto venendo giù

La prenderemo a calci quando toccherò terra

Dì ai miei amici che sto scendendo

La prenderemo a calci quando toccherò terra

Quando toccherò terra, quando toccherò terra

Quando toccherò terra, quando toccherò terra

[Coro]

Tempi duri

Ti faranno chiedere perché ci provi ancora

Tempi difficili

Ti butteranno giù e ti faranno ridere quando piangi

Queste vite

E non ho ancora capito come sopravvivere

Tempi difficili (tempi duri)

Tempi difficili (tempi duri)

Tempi difficili (tempi duri)

Ti faranno chiedere perché ci provi ancora

Tempi duri

Ti butteranno giù e ti faranno ridere quando piangi

Queste vite

E non so ancora come sopravvivere

Tempi difficili (tempi duri)

Tempi duri

E devo andare a fondo

Paramore – Hard Times testo

[Verse 1]

All that I want

Is to wake up fine

Tell me that I’m alright

That I ain’t gonna die

All that I want

Is a hole in the ground

You can tell me when it’s alright

For me to come out

[Chorus 1]

Hard times

Gonna make you wonder why you even try

Hard times

Gonna take you down and laugh when you cry

These lives

And I still don’t know how I even survive

Hard times, hard times

And I gotta get to rock bottom

[Verse 2]

Walking around

With my little raincloud

Hanging over my head

And it ain’t coming down

Where do I go?

Gimme some sort of sign

You hit me with lightning!

Maybe I’ll come alive

[Chorus 2]

Hard times

Gonna make you wonder why you even try

Hard times

Gonna take you down and laugh when you cry

These lives

And I still don’t know how I even survive

Hard times, hard times

And I gotta hit rock bottom

[Bridge]

Tell my friends I’m coming down

We’ll kick it when I hit the ground

Tell my friends I’m coming down

We’ll kick it when I hit the ground

When I hit the ground, when I hit the ground

When I hit the ground, when I hit the ground

[Chorus]

Hard times

Gonna make you wonder why you even try

Hard times

Gonna take you down and laugh when you cry

These lives

And I still don’t know how I even survive

Hard times (hard times)

Hard times (hard times)

Hard times (hard times)

Gonna make you wonder why you even try

Hard times

Gonna take you down and laugh when you cry

These lives

And I still don’t know how I even survive

Hard times (hard times)

Hard times

And I gotta get to rock bottom

















