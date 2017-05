Paramore: è uscito il nuovo album After Laughter: ascolta le canzoni

In data 12 maggio 2017 è uscito il quinto album in studio dei Paramore che si intitola After Laughter, atteso disco disponibile nel classico CD, in download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito. Per la versione in vinile dovremo invece attendere la prossima estate.

A poco più di quattro anni di distanza dall’album omonimo, la rock band americana è tornata con quest’interessante progetto, anticipato dai singoli Hard Times e Told You So, rilasciati rispettivamente il 19 aprile ed il 3 maggio.





Come il precedente, anche questo disco vede la partecipazione nelle vesti di produttore di Justin Meldal-Johnsen, che ha co-prodotto l’album insieme a Taylor York; After Laughter segna inoltre il ritorno alla batteria di Zac Farro ed è il primo progetto da All We Know Is Falling (2005), inciso senza l’ausilio del cofondatore del gruppo nonché bassista Jeremy Davis.

I testi sono stati scritti in un periodo di forte instabilità nella formazione del gruppo e di conseguenza sono fortemente influenzati da queste vicende. Tradimenti, delusioni e rimpianti sono gli argomenti principali delle dodici nuove canzoni che compongono l’opera.

Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli ed un paio di link per ascoltare interamente questa nuova uscita discografica.

Tracklist After Laughter – Paramore album (Lo trovi su Amazon nei formati: Audio CD – Download Digitale)

Hard Times – 3:02 Rose-Colored Boy – 3:32 Told You So – 3:08 Forgiveness – 3:39 Fake Happy – 3:55 26 – 3:41 Pool – 3:52 Grudges – 3:07 Caught in the Middle – 3:34 Idle Worship – 3:18 No Friend – 3:23 Tell Me How – 4:20

Streaming audio: per ascoltare le dodici tracks presenti nel disco cliccate sul lato b della cover ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify. E’ possibile ascoltare l’album anche su Youtube.













