Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini sono “The Superstars” in “Estate Rock & Roll”: video e testo

The Superstars è il nome del nuovo progetto di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini ed Estate Rock & Roll è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio.

I due artisti coronano un’amicizia lunga quindici anni sulle note di questa simpatica canzone, dedicata al cinquantenario del Sessantotto, anno che rivoluzionò il mondo nel campo dei diritti, della musica, dell’arte e della letteratura.

Estate Rock & Roll ci invita l’ascoltatore a riprendere in mano le nostre vite e a sognare. Qui l’audio su Spotify.

Il video ufficiale è stato diretto dai due artisti ed include gli highlights delle riprese. Per gustarvelo cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere le parole che compongono la nuova canzone, che sarà seguita da altre produzioni di Meneguzzi e Tomassini.

Estate Rock & Roll testo (Download)

[Musica: P. Meneguzzi – S. Tomassini – F. Castro Testo: P. Meneguzzi – S. Tomassini – F. Coratelli]





E’ il sogno di tutti

viaggiare nel tempo e andare via

E’ il sogno di tutti

fare successo, girare un film

E’ il sogno di tutti andare a New York

vestirsi come le superstar

incidere un disco after the road

come negli anni ’60

mettiti in viaggio, chitarra a tracolla, i sogni in spalla

bevi la vita, balla nei prati

per essere libero, ricco sfondato e perché no

fondare i Doors.

E’ un’estate Rock & Roll

dove suonano i Jukebox

E’ un’estate Rock & Roll

festa, gioia e Rock & Roll

E’ un’estate Rock & Roll

dove suonano i Jukebox

E’ un’estate Rock & Roll

festa, gioia e Rock & Roll

siamo superstars

siamo superstars.

E’ il sogno di tutti

andare sulla luna e vivere lì

E’ il sogno di tutti

essere un mito come James Dean

ognuno di noi ha un paio d’ali

ma solo chi sogna impara a volare

l’amore eterno resiste davvero

ma vieni anche tu al concerto dei Doors

pulisciti gli occhi e non piangere più

la vita dura solo un baleno

io non sarò mai nessuno

ma nessuno sarà mai come me.

E’ un’estate Rock & Roll

dove suonano i Jukebox

E’ un’estate Rock & Roll

festa, gioia e Rock & Roll

E’ un’estate Rock & Roll

dove suonano i Jukebox

E’ un’estate Rock & Roll

festa, gioia e Rock & Roll

siamo superstars

E’ un’estate Rock & Roll

dove suonano i Jukebox

E’ un’estate Rock & Roll

festa, gioia e Rock & Roll

siamo superstars

siamo superstars

siamo superstars.