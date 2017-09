Paola Turci: audio del nuovo brano Off-Line + testo

Il Secondo Cuore New Edition è la riedizione dell’ultima fortunata fatica discografica della cantautrice romana Paola Turci, che vedrà la lice il prossimo 27 ottobre.

Al suo interno tre nuove canzoni: “Eclissi”, “Al posto giusto” ed il brano in oggetto, in rotazione radiofonica nazionale, in streaming e negli store digitali dal 29 settembre 2017.





OffLine è davvero un gran bel pezzo scritto dall’interprete, con la collaborazione di Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli.

Dopo il successo dell’ultimo disco e dei singoli “Un’emozione da poco”, “Fatti bella per te” e “La vita che ho deciso”, tutti ai vertici dell’airplay radiofonico, la cantautrice capitolina torna a deliziarci con questa bellissima canzone, che sono certo non deluderà l’ascoltatore di turno.

Prima volevo annunciarvi che tra novembre e dicembre sono in programma una serie di concerti nella penisola.

Prima volevo annunciarvi che tra novembre e dicembre sono in programma una serie di concerti nella penisola. Per il calendario e l’eventuale acquisto dei tagliandi d’ingresso vi rimando su TicketOne.

Paola Turci – Off-Line testo (Download)

E’ così che ti ritrovi a camminare

le tue ali barattate per due suole

sui palazzi la pubblicità del mare…

che male

e così non ti ricordi dove andavi

hai prestato le tue guance a qualcun altro

ed hai certo più padroni tu che un cane

cravatta o collare?

Come stai, come stai, come fanno i bambini a saltare sul letto

tu che un letto soltanto lo disfi e lo fai

e lo sai e lo sai non si diverte mai

l’elefante del circo

così resti da parte felice e ricordi chi sei.

Off-line Offline Off-line

Off-line Offline Off-line.

E’ così che ti è sembrato di capire

rispondevi meglio in terza elementare

hai dimenticato il gioco del muretto…

dottore?

come il tiro della prima sigaretta

l’incertezza nel toccare altri capelli

Pollicino ti ha lasciato molti sassi

ma tu li hai persi.

Come va, come va, trovi ancora dei muscoli sotto la giacca

o ti senti la tua carta d’identità?

mentre guardi i papaveri lungo l’a6…

e li trovi stupendi

poi ti accorgi che chi sta piangendo non è il tuo papà, no.

Off-line Offline Off-line

Off-line Offline Off-line.

In questa notte accesa

ho il cuore capovolto

lo sento mentre grida e mi sembra tutto giusto

aspetto l’uragano

senza aspettarmi niente

sentirmi il mio regalo, il mio capolavoro

è così che in qualche modo ci si trova

come fosse il giorno dopo carnevale

e ho capito che quel segno della croce è il punto in cui chiedevo di virare

non importa più nemmeno dove andavo

ero in coda per ricevere un sorriso

ma benedico gli occhi che non mi aspettavo e ringrazio il dolore di averti vicino

Off-line Offline Off-line

Off-line Offline Off-line

Off-line Offline Off-line

Off-line Offline Off-line

















