Panic! At The Disco – Say Amen (Saturday Night): il video del nuovo singolo (con traduzione)

Say Amen (Saturday Night) è il nuovo singolo dei Panic! At The Disco, rilasciato il 21 marzo come primo estratto dal sesto album in studio Pray For the Wicked, la cui uscita è fissata al prossimo 22 giugno.

Oltre questo pezzo, il gruppo ha lo stesso giorno reso disponibile un ulteriore brano battezzato (Fuck A) Silver Lining, di cui contiamo di parlare prossimamente.

La rock band from Las Vegas capitanata da Brendon Urie, ha reso disponibile quest’interessante brano, scritto dal frontman, che l’ha anche prodotto con la collaborazione di Jake Sinclair, come del resto l’intero disco composto da undici inediti.

Oltre a Urie, i protagonisti del video ufficiale sono un gruppo di malviventi incappucciati che si introducono nella dimora di Brendon, al fine di impossessarsi di una misteriosa chiave, la chiave del diavolo, che il cantante custodisce gelosamente come a dire: se la volete, dovete prima passare sul mio cadavere.

Egli capisce subito di non essere solo e con un’invidiabile freddezza, in una sequenza di immagini abbastanza splatter, fa fuori tutti i criminali. A quel punto arriva una bionda che…

Traduzione





[Strofa 1]

Viaggiavo con un gruppo che non posso più portare

Ho aspettato che qualcun altro mi portasse

Non c’è nient’altro lì per me alla mia porta

Tutte le persone che conoscevo non sono quelle di un tempo

E se cercassi di cambiare la mia vita un solo un giorno in più

Non ci sarebbe nessun altro da salvare

E non posso trasformarmi in una persona che non voglio essere, quindi

Oh, è sabato sera, si

[Ritornello]

Durante il fine settimana prego per i peccatori

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

Giuro su Dio, non mi pentirò mai

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

[Strofa 2]

E ogni mattina quando mi sveglio

Vorrei essere chi non potevo dire che sarei mai stato

Ma molto più di quanto non sia mai stato

Se ogni notte vado a dormire sapendo

Che ho dato tutto quello che dovevo dare

Allora è tutto quello che avrei potuto chiedere

Sono rimasto in piedi accanto a tutto ciò che ho sempre detto, ma

Oh, è sabato sera, si

[Ritornello]

Durante il fine settimana prego per i peccatori

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

Giuro su Dio, non mi pentirò mai

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

[Ponte]

Se avessi un altro giorno da augurare

Se avessi un altro giorno

Per essere migliore di quanto avrei potuto mai essere

Se avessi un altro giorno da augurare

Se avessi un altro giorno

Potrei essere migliore, ma, piccola

Oh, è sabato sera, si

[Ritornello]

Durante il fine settimana prego per i peccatori

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

Giuro su Dio, non mi pentirò mai

Mamma, posso avere un altro amen?

Oh, oh, è sabato sera, si

È sabato, sabato, sabato

Oh, oh, è sabato sera, si

Giuro su Dio, giuro su Dio, giuro su Dio

Oh, oh, è sabato sera, si