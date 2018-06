Panic! At The Disco – King Of The Clouds: ascolta il nuovo brano (+ testo e traduzione)

Il 18 giugno 2018 i Panic! At The Disco hanno reso disponibile il nuovo brano King Of The Clouds, pubblicato come terzo estratto dal sesto album in studio Pray for the Wicked, che vedrà la luce il prossimo 22 giugno.

La terza traccia in scaletta nell’atteso progetto, è una canzone sognante che esplora le idee di viaggi interdimensionali.

La rock band di Las Vegas ha rilasciato una sorta di video che accompagna il brano, che nel ritornello mostra diversi geroglifici riconducibili all’antico testo egiziano.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, mentre a seguire potete leggere i testi.

King Of The Clouds testo e traduzione – Panic! At The Disco (Download)

[Scritto da: Jake Sinclair, Suzy Shinn, Sam Hollander, Alex ‘AK’ Kresovich & Brendon Urie – Prodotta da Urie & Sinclair]

[Verse 1]

Heaven knows that I’m born too late

For these ghosts that I chase

With these dreams, I inflate, painted skies in my brain

Every day, I’m Carl Sagan* in space

To escape this old world, this old world

Somedays I lie wide awake till the Sun hits my face

And I fade, elevate from the Earth

Far away to a place where I’m free from the weight

This old world, this old world

[Strofa 1]

Il cielo sa che sono nato troppo tardi

Per questi fantasmi a cui do la caccia

Con questi sogni gonfio il cielo dipinto nel mio cervello

Ogni giorno, sono Carl Sagan* nello spazio

Per scappare da questo vecchio mondo, questo vecchio mondo

Certi giorni sto completamente sveglio finché il Sole non colpisce il mio viso

E svanisco, elevandomi da Terra

In un posto lontano dove sono libero dal peso

Questo vecchio mondo, questo vecchio mondo

[Pre-Chorus]

I don’t trust anything

Or anyone, below the Sun

I don’t feel anything

At all

[Pre-Ritornello]

Non credo a nulla

O a nessuno, sotto il sole

Non provo proprio

Nulla

[Chorus]

I’m King of the clouds, of the clouds

I get lifted, I get lifted

King of the clouds, of the clouds

I get lifted, I get lifted





[Ritornello]

Sono il re delle nuvole, delle nuvole

Mi sollevo, mi sollevo

Re delle nuvole, delle nuvole

Mi sollevo, mi sollevo

[Verse 2]

Some only live to die, I’m alive to fly higher

Than angels in outfields** inside of my mind

I’m ascending these ladders, I’m climbin’, say goodbye

This old world, this old world

And when I fall to rise with stardust in my eyes

In the backbone of night, I’m combustible

Dust in the fire when I can’t sleep a wink, I’m too tired

This old world, this old world

[Strofa 2]

Alcuni vivono solo per morire, io sono vivo per volare più in alto

Degli angeli fuoricampo** nella mia mente

Sto salendo queste scale, sto salendo, salutami

Questo vecchio mondo, questo vecchio mondo

E quando scendo (o “cado”) per crescere con la polvere di stelle negli occhi

Nella spina dorsale della materia, io sono combustibile (o “infiammabile”)

Polvere nel fuoco quando non riesco a chiudere occhio, sono troppo stanco

Questo vecchio mondo, questo vecchio mondo

[Pre-Chorus]

I don’t trust anything

Or anyone, below the Sun

I don’t feel anything

At all





[Pre-Ritornello]

Non credo a nulla

O a nessuno, sotto il sole

Non provo proprio

Nulla

[Chorus]

I’m King of the clouds, of the clouds

I get lifted, I get lifted

King of the clouds, of the clouds

I get lifted, I get lifted

Imagination, take me somewhere I don’t know

I’m lost but I better find it alone

King of the clouds, of the clouds

I get lifted, I get lifted

[Ritornello]

Sono il re delle nuvole, delle nuvole

Mi sollevo, mi sollevo

Re delle nuvole, delle nuvole

Mi sollevo, mi sollevo

L’immaginazione, mi porta da qualche parte che non conosco

Mi sono perso ma è meglio che lo trovi da solo

Re delle nuvole, delle nuvole

Mi sollevo, mi sollevo

[Outro]

I keep searching

Oh, I keep searching

I keep searching

[Conclusione]

Continuo a cercare

Oh, continuo a cercare

Continuo a cercare





* Carl Sagan è un astronomo, cosmologo e astrofisico americano.

** Angels (Angels in the Outfield) è un film del 1994 diretto da William Dear.