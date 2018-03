Panic! At The Disco – (Fuck A) Silver Lining: audio, testo e traduzione

Lo scorso 21 marzo, la rock band Panic! at the Disco ha reso disponibile due nuove canzoni: Say Amen (Saturday Night) e (Fuck A) Silver Lining.

Se Say Amen è il primo singolo estratto dal sesto album in studio Pray for the Wicked, il brano in oggetto è un singolo promozionale dell’atteso progetto, che vedrà la luce il prossimo 22 giugno.

Quest’orecchiabile canzone è stata scritta dal frontman Brendon Urie, che l’ha anche prodotta con la collaborazione di Jake Sinclair.

Nel brano si parla di voler eccellere in tutto e ottenere il meglio da ogni situazione. Anche ogni difficoltà o battuta d’arresto la i suoi lati positivi. Brendon non è mai sazio e vuole sempre qualcosa di più, qualcosa di meglio.

E’ sinteticamente questo il significato della traccia d’apertura della sesta era discografica, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sull’immagine.

[Strofa 2] Stiamo cadendo, cadendo È come se fossimo caduti in alto Sono nato per fare soldi Mi son fatto le ossa e ho fatto un colpaccio Ora sto evitando, schivando Le cose sbagliate che pensate di me Archetipo della televisione Ero immerso nei pensieri, ma mantengo la mia visione, hey

Testo (Fuck A) Silver Lining

[Intro]

To the old, and to the new

We dedicate this song to you

[Chorus 1]

Fuck a silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

Fuck a silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

One more, one more

[Verse 1]

It’s just cherries, cherries

Everything is cherries on top

No wings of wax or endless mountains

Tragedies with penniless fountains

It’s just cherries, cherries

It’s coming up cherries on top

Sunset shadows through the trophies

I guess it just ain’t big enough

Say it one more, one more, one more

[Chorus 1]

Fuck a silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

Fuck a silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

[Chorus 2]

It’s just cherries, cherries

Everything is cherries on top

It’s just cherries, cherries

Everything is cherries on top

One more, one more

[Verse 2]

We’ve been falling, falling

It’s like we fell to the top

I was born to cut a million

Cut my teeth and made a killing

Now I’m dodging, dodging

Everything you think that I’m not

Archetype of television

Was lost in thought but held my vision, hey

[Bridge]

When ya gonna say my name?

When ya gonna say my name?

Quick charade, Beyoncé, Lemonade

When ya gonna say my name?

When ya gonna say my name?

No delay, no halfway, lemme hear you say

One more, one more, one more

[Chorus 1]

Silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

Fuck a silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough

[Chorus 2]

It’s just cherries, cherries

Everything is cherries on top

It’s just cherries, cherries

Everything is cherries on top

[Chorus 1]

Silver lining

Fuck a silver lining

Cuz only gold is hot enough, hot enough