Panic! At The Disco – Pray for the Wicked nuovo album a giugno: tracklist

A quasi due anni e mezzo di distanza da Death of a Bachelor, è in arrivo il sesto album in studio dei Panic! At The Disco che si intitola Pray for the Wicked., il cui rilascio è fissato al prossimo 22 giugno.

Nell’atteso progetto prodotto da Jake Sinclair, saranno incluse undici nuove canzoni, tra le quali spicca il primo singolo estratto “Say Amen (Saturday Night)” e il promozionale “(Fuck A) Silver Lining”, pubblicati entrambi il 21 marzo 2018.

A dare l’annuncio via Facebook, il frontman della rock band Brendon Urie «Prego per tutti i peccatori che fanno cose malvagie e per tutte le persone buone che ogni giorno fanno cose buone. Prego affinché la mia famiglia resti al sicuro, mentre sono in viaggio cercando di condividere un’esperienza incomparabile con un milione di differenti amici. Prego, ma non per qualcuno in particolare. Io cerco di rimanere positivo, affettuoso e di larghe vedute. Medito su ciò che mi riguarda, sulle cose che mi piacciono ed i cambiamenti che voglio vedere nel mondo, sulle persone che mi tirano su e su quelle che mi buttano giù».





Appena dopo la copertina frontale, trovate i titoli delle canzoni che compongono questa nuova uscita discografica.

Tracklist (Download)