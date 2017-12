Sam Smith per la pubblicità Apple Natale 2017 con “Palace”: audio, testo e traduzione

Da qualche giorno è in rotazione la nuova pubblicità Apple sul Natale 2017 con lo slogan che recita “A Natale, condividi la magia“.

Lo spot natalizio di casa Apple, lascia intuire facilmente che la canzone scelta è Palace di Sam Smith, nona nonché penultima traccia nella scaletta dell’edizione standard del nuovo fortunato album The Thrill of It All.





Per vedere o rivedere su Youtube lo spot Apple Natale 2017 cliccate sull’immagine sottostante.

Nel secondo disco in studio del cantautore britannico, è presente anche questa bella e dolcissima canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Camaron Ochs & Tyler Johnson, che l’ha anche prodotta. L’artista ha spiegato il significato del brano:

Pensavo al mio cuore come le stanze di un palazzo e in ognuna di esse c’era un fantasma. Queste stanze erano quindi metaforicamente infestate dai fantasmi di tutti i ragazzi con cui andavo a letto. Ho scritto questa canzone perché non importa quante volte mi si spezzerà il cuore, quante relazioni vivrò ancora, perché il vero amore non è mai una perdita di tempo.

Ecco quanto sostenuto da Smith in occasione di un’intervista. Palace parla quindi di molte sue relazioni affettive e forse (non è confermato) di una in particolare. Ascoltate l’audio su Spotify.

[Strofa 1]

La mia testa è piena di rovine

La maggior parte di esse sono state create con te

Ora la polvere non si muove più

Non disturba il fantasma di te stessa, mmm

Sono vuote, sono consumate

Dimmi per cosa abbiamo costruito questo

Andando verso qualcosa di più

Sei quella che non posso ignorare, mmm

[Ritornello 1]

Sentirò la tua mancanza

ci tengo ancora

A volte vorrei che non avessimo mai costruito questo palazzo

Ma il vero amore non è mai uno spreco di tempo, mmm

[Strofa 2]

Sì, ho capito dove vuoi andare a parare

E rimpiango persino le lamentele

Di questo cuore con tutto il suo dolore

E’ stata la meraviglia che stavamo creando, mmm

E so che entrambi volteremo pagina

Perdonerai i miei errori nuovecanzoni.com

Ti ameranno ancora di più

Ma il fantasma di te sarà ancora mio, mmm

[Ritornello 2]

Mi mancherai

Sono ancora qui

A volte vorrei che non avessimo mai costruito questo palazzo

Ma il vero amore non è mai uno spreco di tempo, oh

Mi mancherai

Sono ancora qui

A volte vorrei che non avessimo mai costruito questo palazzo

Ma il vero amore non è mai uno spreco di tempo

Ma il vero amore non è mai uno spreco di tempo

Palace – Sam Smith – Testo

[Verse 1]

My head is filled with ruins

Most of them are built with you

Now the dust no longer moves

Don’t disturb the ghost of you, mmm

They are empty, they are worn

Tell me what we built this for

On my way to somethin’ more

You’re that one I can’t ignore, mmm

[Chorus 1]

I’m gonna miss you

I still care

Sometimes I wish we never built this palace

But real love is never a waste of time, mmm

[Verse 2]

Yeah, I know just what you’re sayin’

And I regret ever complainin’

About this heart and all its breakin’

It was beauty we were makin’, mmm

And I know we’ll both move on

You’ll forgive what I did wrong

They will love the better you

But I still own the ghost of you, mmm

[Chorus 2]

I’m gonna miss you

I’m still there

Sometimes I wish we never built this palace

But real love is never a waste of time, oh

I’m gonna miss you

I’m still there

Sometimes I wish we never built this palace

But real love is never a waste of time

But real love is never a waste of time

















