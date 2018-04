Ozuna – Síguelo Bailando: video ufficiale, testo e traduzione

Síguelo Bailando è un singolo di Ozuna estratto dal debut album Odisea, pubblicato a fine agosto 2017.

Si tratta di un brano decisamente gradevole, che parla di una donna che ogni fine settimana si scatena in discoteca. Ozuna non ci pensa su due volte e la invita a ballare, godendosi le sue grazie.

Il video ufficiale è stato diretto da Nuno Gomes, è stato girato in Giappone e vede protagonista un orsacchiotto.

Per vedere il filmato cliccate sull’immagine, dopo la quale potete leggere la traduzione in italiano e le parole in spagnolo che compongono il brano.

Síguelo Bailando traduzione (Download)

Ohh oh (Jeje)

Nana na nah

Uoh oh

Hi Music Hi Flow

Ozuna

[Introduzione]

Il fine settimana è arrivato e vuole già uscire

Nella monotonia non vuole vivere

La signorina con delicatezza

Mi fa andare fuori di testa

Mi dice che vuole restare

[Pre-Ritornello]

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Una bellezza, ma

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Ballando, una bellezza

[Ritornello]

Seguilo ballando, che la musica non smetta, eh eh eh

Quanto mi piace che la serata non sia finita, eh eh eh

Seguilo ballando, lascia che la musica non si fermi, eh eh eh

Come ti piace che la serata non sia finita, eh eh eh (Ozuna)

[Strofa 1]

Oh tesoro, scuotiti così

Ballando, mi acceleri l’adrenalina

Una macchina da ballo, domina sempre

Non ci fermiamo, godiamoci in un angolo

Tu hai il tuo olio, io ce l’ho uguale

C’è casino e la musica ha potere

Questo viene ballato in Brasile, Venezuela e gli ebrei

Argentina e in Colombia, in Portorico, con la mia

[Ritornello]

Seguilo ballando, che la musica non smetta, eh eh eh

Quanto mi piace che la serata non sia finita, eh eh eh

Seguilo ballando, lascia che la musica non si fermi, eh eh eh

Come ti piace che la serata non sia finita, eh eh eh

[Post-Ritornello]

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Una bellezza, ma

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Ballando, una bellezza

[Strofa 2]

Con questo ritmo perde il controllo

Diventa matta e si consegna per intero

Si attacca alla schiena e si accoglie da sola

Per ballare non cerca scuse, non le interessa l’orario, è alla moda

E quando esce brontola

Non so cos’abbia da guardare

Sta bruciando, per il mondo viaggiando

Non ha problemi e li risolve ballando, tesoro

[Ritornello]

Seguilo ballando, che la musica non smetta, eh eh eh

Quanto mi piace che la serata non sia finita, eh eh eh

Seguilo ballando, lascia che la musica non si fermi, eh eh eh

Come ti piace che la serata non sia finita, eh eh eh

[Ponte]

Il fine settimana è arrivato e vuole già uscire

Nella monotonia non vuole vivere

La signorina con delicatezza

Mi fa andare fuori di testa

Mi dice che vuole restare





[Pre-Ritornello]

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Una bellezza, ma

Balla con me ragazza

Che notte inizia

Solo dal tuo sguardo posso vedere cosa pensi

Ballando, una bellezza

[Conclusione]

Ozuna, el negrito ojos claros

Yai & Toly

Hi Music Hi Flow