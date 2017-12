Ozuna e la rapper Cardi B nel nuovo singolo La Modelo: guarda il video (con testo e traduzione)

Ozuna, cantante reggaeton e latin trap portoricano e la rapper statunitense Belcalis Almanzar, in arte Cardi B, hanno unito le forze nel nuovo scoppiettante singolo battezzato La Modelo, disponibile dal 19 dicembre 2017.

Si tratta di una nuovissima canzone in due lingue (in spagnolo ed in parte in inglese), non inclusa nel disco d’esordio Odisea, pubblicato la scorsa estate.





Il brano è stato scritto dagli interpreti, mentre la produzione è opera di Hi Music Hi Flow, Gaby Music & Chris Jeday.

La Modelo è caratterizzata da ritmi dancehall ed ha tutte le carte in regola per divenire un successo di livello internazionale. Ma facciamo un passo indietro, parlando di com’è nata quest’insolita collaborazione tra questi due artisti completamente differenti.

La Modelo è nata dopo l’incontro al Club La Boom di New York, dove la rapper si stava esibendo. Alcuni mesi dopo, Ozuna iniziò a lavorare sul brano in oggetto e pensava che la Cardi sarebbe stata perfetta per la traccia. Da quell’incontro a New york i due non si erano più visti né sentiti, fin quando Ozuna non le inviò un messaggio privato su Instagram e dopo averle inviato la canzone, la risposta fu affermativa e Cardi, che per l’occasione canta anche in spagnolo, facendolo piuttosto bene, scrisse la sua strofa in inglese.

Il video ufficiale è stato girato principalmente all’interno e all’esterno di una lussuosa villa in Gamaica.

Per gustarvi il filmato cliccate sull’immagine sottostante, dopo la quale accedete alla traduzione e al testo che compone la canzone.

La Modelo traduzione – Ozuna ft. Cardi B (Download)

[Introduzione: Ozuna]

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

[Strofa 1: Ozuna e Cardi B]

Voglio fare tante cose con te senza innamorarmi

Voglio farti sentire a tuo agio, quindi andiamo in un posto tranquillo

Allora, come vuoi tu, faccio l’amore con te

E a me, modellami, baby, nelle mutande

[Ritornello: Ozuna & Cardi B]

E il pensiero di voler stare con te

Voler provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non so nemmeno come si chiama ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

E il pensiero di voler stare con te

Voglio provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non conosco il suo nome, ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

[Post-Ritornello: Ozuna]

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

E rapa pa pai, rapa pa pai

Quindi la voglio, voglio

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

E rapa pa pai, rapa pa pai

Quindi la voglio, voglio

[Ritornello: Ozuna & Cardi B]

Se la vedessi, balla da sola

Pericolosa come una pistola

Rompe il disco, tutti ne parlano

Ma con me lei è di cuore

Baciami, balla con me adesso

Mi fa sudare, il suo corpo ai mirtilli

Tra tutte le ragazze lei è la migliore

Diventa matta se mi ascolta in radio e ora

Baciami, balla con me adesso

Mi fa sudare, il suo corpo ai mirtilli

Tra tutte le ragazze lei è la migliore

Diventa matta se mi ascolta in radio e ora

[Ritornello: Ozuna & Cardi B]

E penso di voler stare con te

Voglio provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non so nemmeno come si chiama ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

E il pensiero di voler stare con te

Voglio provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non conosco il suo nome, ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

[Strofa 2: Cardi B]

Per me pensare che sei quello giusto per me

Lascia la tua mammina, conosci la tua futura moglie Cardi

L’ex mi ha fatto rinchiudere, ma tu sei venuto per liberarmi

Dicono che non sei il mio tipo, ma hai il mio tipo di D

Allora rispondi a questo, puoi abbracciarmi?

Posso fidarmi di te?

Patek Philippe al polso, entrambe le braccia, ecco cosa facciamo

Una villa sulla collina, fifty fifty

Serve solo questo, se vuoi

[Ritornello: Ozuna & Cardi B]

Baciami, balla con me adesso

Mi fa sudare, il suo corpo ai mirtilli

Tra tutte le ragazze lei è la migliore

Diventa matta se mi ascolta in radio e ora

Baciami, balla con me adesso

Mi fa sudare, il suo corpo ai mirtilli

Tra tutte le ragazze lei è la migliore

Diventa matta se mi ascolta in radio e ora

[Ritornello: Cardi B & Ozuna]

E il pensiero di voler stare con te

Voler provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non so nemmeno come si chiama ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

E il pensiero di voler stare con te

Voglio provare qualcosa su di te per non dimenticare

Non conosco il suo nome, ma la voglio

Al suo passaggio ha lasciato il suo profumo e mi dispero

[Post-Ritornello: Ozuna]

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

E rapa pa pai, rapa pa pai

Quindi la voglio, voglio

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

E rapa pa pai, rapa pa pai

Quindi la voglio, voglio

Ozuna – La Modelo testo

[Intro: Ozuna]

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

[Verso 1: Ozuna & Cardi B]

Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte

Quiero que te sientas cómoda, así vamo’ aparte

Así, como tú quieras, te hago el amor

Y pa’ mí, modélame, bebé, en ropa interior

[Coro: Ozuna & Cardi B]

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Querer probar algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Quiero probar algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

[Post-Coro: Ozuna]

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

Y rapa pa pai, rapa pa pai

Así es que la quiero, quiero

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

Y rapa pa pai, rapa pa pai

Así es que la quiero, quiero

[Estribillo: Ozuna & Cardi B]

Si la viera, baila hasta sola

Peligrosa como una pistola

Rompe la disco, to’ el mundo menciona

Pero esa mami conmigo es de cora

Bésame, báilame ahora

Me mete sudando, su cuerpo demora

De todas las babys ella es la championa

Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora

Bésame, báilame ahora

Me mete sudando, su cuerpo demora

De todas las babys ella es la championa

Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora

[Coro: Ozuna & Cardi B]

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Quiero el probar algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Quiero probar, algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

[Verso 2: Cardi B]

For me to think that you are the one for me

Left your baby mom, know Cardi’s your wife-to-be

Ex had me locked up, but you came to set me free

They say you not my type, but you got my type of D

So answer this, can you hold me?

Can I trust you?

Patek on the wrist, both arms, that’s what us do

Mansion on the Hills, half/half if you want to

That’s only if you want to

[Estribillo: Ozuna & Cardi B]

Bésame, báilame ahora

Me mete sudando, su cuerpo de mora

De todas las babys ella es la championa

Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora

Bésame, báilame ahora

Me mete sudando, su cuerpo de mora

De todas las babys ella es la championa

Se pone loquita si me escucha en la emisora, y ahora

[Coro: Cardi B & Ozuna]

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Quiero el probar, algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

Y de pensar que yo contigo quiero estar

Quiero probar, algo de ti pa’ no olvidar

Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero

Pasó y dejó su fragancia y hasta me desespero

[Post-Coro: Ozuna]

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

Y rapa pa pai, rapa pa pai

Así es que la quiero, quiero

Rapa pa pai, rapa pa pai (oh, oh)

Y rapa pa pai, rapa pa pai

Así es que la quiero, quiero

















