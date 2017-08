Ozuna e l’album d’esordio Odisea: info e audio delle canzoni

Ozuna, la nuova star della musica urban, in data 25 agosto 2017 ha pubblicato il primo album in studio battezzato Odisea, disponibile nel CD, in digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

L’interessante progetto vede come “ospiti” De La Guetto, Anuel AA e soprattutto le autentiche star Zion & Lennox, J Balvin e Nicky Jam.

Per quel che concerne le canzoni, sono sedici le tracks include nel disco, anticipato dai singoli di successo Dile Que Tu Me Quieres, Tu Foto, Bebe e Se Preparó.

Recentemente vincitore del premio “Artista Rivelazione dell’anno” ai Premios Juventud 2017, il 25enne Ozuna vule nuovamente stupire i numerosissimi supporters con quest’album, che consiglio veramente di ascoltare agli amanti del genere e non solo.

Appena dopo la copertina frontale trovate i titoli delle canzoni in scaletta ed un paio link per ascoltarle.

Link sponsorizzati









Tracklist Odisea – Ozuna album (Audio CD – Download – Audio Canzoni su Spotify – Su Youtube)

Odisea 3:09 Tú Foto 3:13 [Video Ufficiale] Se Preparó 3:08 [Video Ufficiale] Cumpleaños feat. Nicky Jam 3:39 Dile Que Tu Me Quieres 3:46 [Video Ufficiale – Lyric Video Remix Feat. Yandel] Egoísta feat. Zion & Lennox 4:08 Una Flor 3:26 Quiero Repetir feat. J Balvin 3:21 Noches de Aventura 3:56 Pide Lo Que Tú Quieras feat. De La Guetto 3:57 Síguelo Bailando 3:46 Bebé feat. Anuel AA 3:50 [Lyric Video] El Farsante 3:53 No Quiere Enamorarse 3:33 Carita de Angel 3:21 Si No Te Quiere 3:46













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi