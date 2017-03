Otto Orlandi & ManyFew feat. Melanie Fontana nel nuovo singolo Don’t Miss You: audio, testo e traduzione

Il nostro Otto Orlandi, giovanissimo dj e producer di Como, uno dei talenti in notevole crescita della musica elettronica, ha unito le forze con i colleghi di Stoccolma, ManyFew, ovvero i fratelli Jacob e Victor Andersson, e con la cantautrice statunitense Melanie Fontana, per dare vita al nuovo bellissimo singolo battezzato Don’t Miss You.

Dopo alcune produzioni, degne dell’attezione di colleghi del calibro di Hardwell e Nicky Romero, tanto per citare solo un paio di artisti, l’italianissimo Otto Orlandi, che si è diplomato all’Accademia Musicale di Como, collabora con il duo svedese, etichettati come due dei più brillanti emergenti talenti nel settore.

La splendida voce della cantante e autrice americana (ha scritto singoli per Britney Spears & The Chainsmokers, tra gli altri) è la ciliegina sulla torta. Vedrete che la canzone vi colpirà fin dal primo ascolto; sarà un piacere ascoltare la contagiosa Don’t Miss You dall’inizio alla fine.

Siete curiosi di gustarvi il singolo bomba, a mio parere decisamente adatto per le trasmissioni radiofoniche? Potete farlo anche su Youtube cliccando sulla cover in basso.

A seguire trovate invece la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono questo pezzo.

Otto Orlandi & ManyFew feat. Melanie Fontana – Don’t Miss You traduzione (download)

8000 miglia e 90 giorni fa

Non sapevamo cosa significasse “per sempre”

Non sapevo quanto ti avrei amato

Alla cieca ho fatto questo tentativo

Non importa quanto lontano, indipendentemente dalla distanza

Cado a pezzi dalla voglia che ho di te

Non importa quanto lontano, indipendentemente dalla distanza

Cado a pezzi

Non mi manchi più

No baby, no, non credo

Non mi manchi più

Cuz I finalmente avuto tra le mie braccia

Perché finalmente ti ho tra le mie braccia

8000 giorni e tra 90 anni

Parleranno di quanto folli eravamo

Quanto spazio temporale prima non lo ha consentito

Abbiamo fatto sembrare la cosa molto più semplice

Non importa quanto lontano, indipendentemente dalla distanza

Cado a pezzi dalla voglia che ho di te

Non importa quanto lontano, indipendentemente dalla distanza

Cado a pezzi

Non mi manchi più

No baby, no, non credo

Non mi manchi più

Perché finalmente ti ho tra le mie braccia

Perché finalmente ti ho tra le mie braccia

Ti penso sempre finché non sei tra le mie braccia

Ti penso sempre finché non sei tra le mie braccia

E non dovrò sentire la tua mancanza

Non mi manchi più

No baby, no, non credo

Non mi manchi più

Perché finalmente ti ho tra le mie braccia

Non mi manchi più

No baby, no, non credo

Non mi manchi più

Perché finalmente ti ho tra le mie braccia

Don’t Miss You – Otto Orlandi – Testo

8, 000 miles & 90 days ago

We didn’t know that it’d mean forever

I didn’t know how much I’d love you so

I blindly took on this endeavor

No matter how far, no matter how far

I fall apart from wanting you

No matter how far, no matter how far

I fall apart

I don’t miss you anymore

No baby no I don’t

I don’t miss you anymore

Cuz I finally got you in my arms

Cuz I finally got you in my arms

8000 days and 90 years from now

They’ll talk about how crazy we were

What time space before did not allow

We made it look so much easier

No matter how far, no matter how far

I fall apart from wanting you

No matter how far, no matter how far

I fall apart

I don’t miss you anymore

No baby no I don’t

I don’t miss you anymore

Cuz I finally got you in my arms

Cuz I finally got you in my arms

You’re always on my mind until you’re in my arms

You’re always on my mind until you’re in my arms

And I don’t have to miss you

I don’t miss you anymore

No baby no I don’t

I don’t miss you anymore

Cuz I finally got you in my arms

I don’t miss you anymore

No baby no I don’t

I don’t miss you anymore

Cuz I finally got you in my arms

















