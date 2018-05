OneRepublic feat. Logic – Start Again: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

“Start Again” è il secondo singolo estratto dalla colonna sonora della seconda stagione di Tredici (13 Reasons Why), che vedrà la luce il 18 maggio nel formato digitale e a giugno in quello fisico.

A una settimana da Back To You di Selena Gomez, è arrivato il secondo brano della soundtrack, che viene interpretato dai OneRepublic, mentre al rapper Logic è stata affidata la seconda strofa.

La pop rock band americana e il giovane rapper statunitense, hanno unito le forze in questo bel pezzo, scritto da Logic & Ryan Tedder e prodotto dal gruppo.

Nel brano, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sull’immagine sottostante, si parla di sensazioni di solitudine e disperazione. A seguire il testo e la relativa traduzione in italiano.

[Chorus: OneRepublic]

Can’t I just turn back the clock?

Forgive my sins

I just wanna roll my sleeves up

And start again

I know that I messed it up

Time and time again

I just wanna roll my sleeves up

And start again

[Verse 1: OneRepublic]

I was switchin’ up the lanes

Steppin’ out the frame I’m in

I was pulling on the reigns

Sick off all the same happenin’

I swear I was looking for disaster

Mixed with a bottle of gin

And just because I come home after

Doesn’t mean you’ll take me in

[Pre-Chorus: OneRepublic]

You see my world is spinning like there’s nothing to know

You see my world is feeling like it just might explode

And yes I know it’s hard to take it backwards from my mind

I need to get a ride, need to see some light come in

[Chorus: OneRepublic]

Can’t I just turn back the clock?

Forgive my sins

I just wanna roll my sleeves up

And start again

I know that I messed it up

Time and time again

I just wanna roll my sleeves up

And start again

[Verse 2: Logic]

Feelin’ like maybe I’m unappreciated

Like my presence in your life has been alleviated

I feel like everything I’ve done before is different now

But I can see clearer than ever from a distance now

Every day I do it, I been goin’ through it

But you never knew it ‘cause I never showed you

You gave me the world, so I feel I owed you

I been lookin’ through the mirror and that’s the old you

Imma get it right now, don’t know how

But I promise that we’re gonna make it somehow

I’m all in, it’s from the heart again

Open up your mind and maybe we could start again





[Chorus: OneRepublic]

Can’t I just turn back the clock?

Forgive my sins

I just wanna roll my sleeves up

And start again

I know that I messed it up

Time and time again

I just wanna roll my sleeves up

And start again

[Refrain: OneRepublic]

Oh-oh-ohhh, oh-oh-oh

Oh-oh-ohhh, oh-oh-oh

[Outro: OneRepublic]

And yes I know it’s hard to take it backwards from my mind

I need to get a ride, need to see some light come in

Can’t I just turn back the clock?

Forgive my sins

I just wanna roll my sleeves up

And start again