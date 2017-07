OneRepublic & Seeb nel nuovo singolo Rich Love: audio e traduzione del testo

Rich Love è il titolo del nuovo singolo dei OneRepublic inciso con i producers norvegesi Seeb, pubblicato il 14 luglio 2017.

Dopo , No Vacancy, Lift Me Up e Truth to Power, la pop rock band americana ha reso disponibile quest’altra nuova canzone, che dovrebbe essere inclusa nel quinto album in studio, sul quale al momento non si hanno informazioni.

Il brano è stato firmato da Ryan Tedder, Brent Kutzle & i Seeb, che ovviamente hanno anche curato la produzione.

Nella track in oggetto, si parla di amore ricco: anche se il protagonista è praticamente al verde, l’amore reciproco con la sua dolce metà è quanto basta per andare avanti in maniera dignitosa.

E’ più o meno questo il concept della canzone, che è possibile ascoltare su Youtube cliccando sulla cover in basso, mentre a seguire potete leggere la traduzione in italiano e le parole in inglese che la compongono.

Rich Love – OneRepublic – Traduzione (Download)

[Strofa 1]

Ricordo di aver parlato e bevuto quello che potevamo trovare

Bruciando tutte quelle candele e stando svegli tutta la notte

Avremmo fatto prenotazioni per posti in cui sapevamo non saremmo mai andati

Ma poi oh, abbiamo trovato un ricco amore

[Strofa 2]

Ricordo sentimenti infranti come una bottiglia di vino

Non potevo trasferirmi in città a contare tutte le mie monetine e venerare l’insegna di Hollywood

Lei diceva: “Ehi amico, piacere di conoscerti”

Ma l’avrebbe chiesto un’ultima volta

E lo so, perché ho trovato un amore fasullo

[Ritornello]

Ooh, povero come una bottiglia di vino

Ooh, ma bevuta con te tutta la notte

Ooh, non sto cercando di scambiare l’amore

Perché se non troviamo soldi

Allora quello che abbiamo tesoro è quanto basta

Abbiamo un ricco amore

[Post-Ritornello]

Diceva: “Ehi amico”.

Diceva: “Ehi amico, piacere di conoscerti”

Diceva: “Ehi amico, piacere di conoscerti”

Ma l’avrebbe chiesto un’ultima volta e lo so

[Strofa 3]

Ti ricordi quando ballavamo? Le feste in giardino?

Facevamo arrabbiare i vicini

Che alla fine avrebbero chiamato la polizia

E stavo risparmiando qualcosa, sperando che la vita sarebbe finalmente iniziata

Perché oh, abbiamo avuto un nuovo amore (o “nuova passione”)

[Ritornello]

Ooh, povero come una bottiglia di vino

Ooh, ma bevuta con te tutta la notte

Ooh, povero come una bottiglia di vino

Perché se non troviamo soldi

Allora quello che abbiamo tesoro mi solleva

Abbiamo un ricco amore

[Post-Ritornello]

Diceva: “Ehi amico”.

Diceva: “Ehi amico, piacere di conoscerti”

Diceva: “Ehi amico, piacere di conoscerti”

Ma l’avrebbe chiesto un’ultima volta e lo so

[Ponte]

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Oh, siamo poveri come una bottiglia di vino

Ho detto, siamo poveri come una bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Poveri come una bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Perché se non troviamo soldi

Allora quello che abbiamo tesoro mi solleva

Abbiamo un ricco amore

[Ritornello]

Ooh, poveri come una bottiglia di vino

Ooh, ma bevuta con te tutta la notte

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Perché se non troviamo soldi

Allora quello che abbiamo tesoro mi solleva

Abbiamo un ricco amore

[Conclusione]

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Poveri come una bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino, bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Siamo poveri come una bottiglia di vino

Perché se non troviamo soldi

Allora quello che abbiamo tesoro mi solleva

Abbiamo un ricco amore

OneRepublic – Rich Love testo

[Verse 1]

I remember talking and drinking what we could find

Burnin’ all those candles and stayin’ up through the night

We’d make reservations for the places we know we’d never try

But then oh, we found some rich love

[Verse 2]

I remember feeling broke as a bottle of wine

I didn’t move to the city to count all my pennies and worship the Hollywood sign

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

But she’d take it in one last time

And I know, cause I found some fake love

[Chorus]

Ooh, broke as a bottle of wine

Ooh, but drink with you all damn night

Ooh, I’m not trying to trade love

Cause if we don’t find money

Then what we got honey is just enough

We got some rich love

[Post-Chorus]

She’d say, “hey man.”

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

But she’d take it in one last time and I know

[Verse 3]

Do you remember dancing? The parties out in the yard?

We would piss off the neighbors

They’d eventually call the cops

And I was saving up for something, hoping life would finally start

Cause oh, we had some new love

[Chorus]

Ooh, broke as a bottle of wine

Ooh, but drink with you all damn night

Ooh, broke as a bottle of wine

Cause if we don’t find money

Then what we got honey lifts it up

We got some rich love

[Post-Chorus]

She’d say, “hey man.”

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

But she’d take it in one last time and I know

[Bridge]

We’re broke as a bottle of wine

Oh, we’re broke as a bottle of wine

Said, we’re broke as a bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine

Broke as a bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine

Cause if we don’t find money

Then what we got honey lifts it up

We got some rich love

[Chorus]

She’d say, “hey man.”

She’d say, “hey man, nice to meet you.”

We’re broke as a bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine

Cause if we don’t find money

Then what we got honey lifts it up

We got some rich love

[Outro]

We’re broke as a bottle of wine

Broke as a bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine, bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine

We’re broke as a bottle of wine

Cause if we don’t find money

Then what we got honey lifts it up

We got some rich love

















