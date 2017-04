OneRepublic: ascolta il nuovo singolo No Vacancy – video, testo e traduzione

Gli OneRepublic sono tornati con il nuovo singolo che si intitola No Vacancy, rilasciato venerdì 28 aprile 2017.

A quanto sembra, la pop-rock band statunitense ha già archiviato la quarta era discografica Oh My My, almeno per il momento, rilasciando questo bel pezzo scritto e prodotto dal frontman Ryan Tedder e gli StarGate.





Il gruppo torna a candidarsi con una potenziale hit estiva, non a caso, nella pagina Twitter ufficiale della band, è stata definita con una sola parola: “Summer”.

Effettivamente No Vacancy è un brano fresco, decisamente adatto alla calda stagione sempre più vicina.

Dal punto di vista del testo, nella canzone si parla di come fosse il protagonista, prima di conoscere la donna di cui si è pazzamente innamorato: Tedder utilizza alcune metafore come “empty room” e “chateau”, che significato “stanze vuote o libere” e “castello”. Egli canta che, prima di conoscere questa persona, dentro di se era completamente vuoto e pieno di barriere, come le fortezze o i castelli; da qui il titolo No Vacancy, ovvero niente posti vacanti (dentro di se): questa persona l’ha riempito, ha colmato i vuoti che aveva dentro, incontrarla è sostanzialmente stato un toccasana.

E’ sinteticamente questo il significato del brano, accompagnato dal lyric video a cui potete accedere cliccando sull’immagine sottostante.

A seguire trovate la mia traduzione in italiano e le parole in inglese che compongono la canzone.

No Vacancy – OneRepublic – Traduzione (Download)

[Verso 1]

Lasciavo le porte aperte e le luci accese

Restavo sveglio, contando le ore tutta la notte

Ho avuto così tante stanze vuote in questo castello

Sì, oh sì

Ho smesso di condividere lo spazio con persone che non conosco

Di scambiare (o “negoziare”) pezzi del mio cuore finché non mi sentirò superficiale

Avevo così tante stanze vuote in questo castello, sì

[Pre-Ritornello]

Ma da quando ti ho conosciuta

Niente stanze libere, grazie a te

Non ci sono posti vacanti, non ci sono stanze vuote

Non ho posti vacanti da quando ti ho incontrata

Niente stanze libere, grazie a te

[Ritornello]

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Nessun posto vacante, nessun posto vuoto

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Nessun posto vacante, nessun posto vuoto

[Verso 2]

Ero il tipo che non correva rischi (o “che non dava mai una possibilità”)*, oh

Avevo così tante barriere, che ti avrebbero fatto pensare che io fossi un castello (o “una fortezzxa”)

Ho passato coì tante notti vuote con facce che non conoscevo

[Pre-Ritornello]

Ma da quando ti ho conosciuta

Niente stanze libere, grazie a te

Non ci sono posti vacanti, non ci sono stanze vuote

Non ho posti vacanti da quando ti ho incontrata

Niente stanze libere, grazie a te

[Ritornello]

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Nessun posto vacante, niente posti vacanti

[Ponte]

Vieni, vieni, ascolta, oh sì

Vieni, vieni, ascolta, oh sì

Quando mi sono, mi sono, mi sono, mi sono innamorato di te

Quindi nessun posto vacante, nessuna vacante

[Ritornello]

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Un tempo mi sentivo così dannatamente vuoto

Da quando ti ho conosciuta, non ci sono posti vacanti

Nessun posto vacante, nessun posto vuoto

[Conclusione]

Vieni, vieni, ascolta

Nessun posto vacante, oh sì

Oh sì, nessun posto vacante

* Intende dire che era una persona molto chiusa, che non chiedeva mai a qualcuno di uscire.

OneRepublic – No Vacancy testo

[Verse 1]

I used to leave the doors unlocked and leave the lights on

I used to stay awake, just counting hours all night long

I had so many empty rooms inside this chateau

Yeah, oh yeah

I’m done with sharing space with people that I don’t know

Trading pieces of my heart ‘til I feel shallow

I had so many empty rooms inside the chateau, yeah

[Pre-Chorus]

But ever since I met ya

No vacancy because of you

There’s no vacancy, no empty rooms

Got no vacancy ever since I met ya

No vacancy cause of you

[Chorus]

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

[Verse 2]

I used to be the type to never take a chance, oh

Had so many walls, you’d think I was a castle

I spent so many empty nights with faces I don’t know

[Pre-Chorus]

But ever since I met ya

No vacancy because of you

There’s no vacancy, no empty rooms

Got no vacancy ever since I met ya

No vacancy cause of you

[Chorus]

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

[Bridge]

Come on, come on, listen, oh yeah

Come on, come on, listen, oh yeah

When I fell, I fell, I fell, I fell for you

So no vacancy, no vacancy

[Chorus]

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

Used to be that I felt so damn empty

Ever since I met you, no vacancy

No vacancy, no vacancy

[Outro]

Come on, come on, listen

No vacancy, oh yeah

Oh yeah, no vacancy

















