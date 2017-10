Linkin Park: il toccante video di One More Light (con traduzione del testo)

One More Light è il terzo singolo dei Linkin Park estratto dall’album omonimo, pubblicato alla fine dello scorso maggio.

Il brano è stato scritto da Francis Anthony “Eg” White & Mike Shinoda, con produzione di quest’ultimo, RAC & Brad Delson.





Originariamente la canzone è stata composta in ricordo di un’amica di Mike Shinoda, morta nel 2015 a causa del cancro. Per la cronaca, l’amica in questione era Amy Zaret ed è stata per 25 anni dipendente della Warner Bros. Records.

Dal punto di vista del significato, il messaggio che One More Light vuole diffondere, è quello dovuto al trauma scaturito dalla perdita di una persona a noi cara e una delle cose più significative che a quel punto è possibile fare, è quella di far sapere a tutti che quella persona era veramente importante. Una luce si è spenta, agli oltre 7 miliardi di abitanti del pianeta non importa nulla, ma per noi che conoscevamo questa persona, ovviamente non può essere lo stesso.

Come ormai ben saprete, il frontman del gruppo Chester Bennington, è purtroppo venuto a mancare la scorsa estate, la traccia è quindi dedicata anche e soprattutto a lui, anima del gruppo rock stanunitense, trovato senza vita nella sua residenza in quel di Palos Verdes Estates, in California, a causa di impiccagione, almeno stando a quanto sostenuto dal medico legale.

Il toccante video ufficiale è stato diretto dal DJ della band Joe Hahn & Mark Fiore, è disponibile dallo scorso 18 settembre e per ovvi motivi, è un tributo alla memoria di Bennington.

Per accedere al filmato cliccate sull’immagine in basso, dopo la quale trovate testo e traduzione in italiano.

Linkin Park – One More Light traduzione (Download)

[Strofa 1]

Sarei dovuto restare, c’erano segnali, che ho ignorato?

Posso aiutarti, a non farti più star male?

Abbiamo visto brillantezza, mentre il mondo dormiva

Ci sono cose che possiamo avere, ma che non possiamo mantenere

[Ritornello]

Se dicono

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Nel cielo costernato da un milione di stelle

Che luccicano, lucenti

A chi importa se il tempo di qualcuno è scaduto?

Se un momento è tutto quello che siamo

O magari più di un attimo, più velocemente

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Beh, a me si

[Strofa 2]

I ricordi, tolgono il pavimento dai tuoi piedi

In cucina, una sedia in più di quanto te ne servano, oh

E sei arrabbiato, e fai bene ad esserlo, non è giusto

SOlo perché non riesci a vederlo, non significa, che non sia lì

[Ritornello]

Se dicono

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Nel cielo costernato da un milione di stelle

Che luccicano, lucenti

A chi importa se il tempo di qualcuno è scaduto?

Se un momento è tutto quello che siamo

O magari più di un attimo, più velocemente

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Beh, a me si

[Strumentale + Ponte]

(A me si)

[Ritornello / Conclusione]

Chi si preoccupa se esce più luce?

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Nel cielo costernato da un milione di stelle

Che luccicano, lucenti

A chi importa se il tempo di qualcuno è scaduto?

Se un momento è tutto quello che siamo

O magari più di un attimo, più velocemente

Chi se ne importa se un’altra luce si spegne?

Beh, a me si

Beh, a me si

One More Light testo [Fan Lyric video]

[Verse 1]

Should’ve stayed, were there signs, I ignored?

Can I help you, not to hurt, anymore?

We saw brilliance, when the world, was asleep

There are things that we can have, but can’t keep

[Chorus]

If they say

Who cares if one more light goes out?

In the sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares when someone’s time runs out?

If a moment is all we are

Or quicker, quicker

Who cares if one more light goes out?

Well I do

[Verse 2 ]

The reminders, pull the floor from your feet

In the kitchen, one more chair than you need, oh

And you’re angry, and you should be, it’s not fair

Just ‘cause you can’t see it, doesn’t mean it, isn’t there

[Chorus]

If they say

Who cares if one more light goes out?

In the sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares when someone’s time runs out?

If a moment is all we are

Or quicker, quicker

Who cares if one more light goes out?

Well I do

[Instrumental + Bridge]

(I do)

[Chorus/Outro]

Who cares if one more light goes out?

In the sky of a million stars

It flickers, flickers

Who cares when someone’s time runs out?

If a moment is all we are

Or quicker, quicker

Who cares if one more light goes out?

Well I do

Well I do

















