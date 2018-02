Benji, Fede e Shade nel nuovo singolo “On Demand”: audio e testo della canzone

On Demand è il titolo del nuovo singolo di Benji e Fede, pubblicato il 23 febbraio 2018, come secondo estratto dal terzo studio album Siamo solo Noise, il cui rilascio è fissato dal prossimo 2 marzo.

Il progetto è disponibile in pre-order anche nella versione deluxe e nel Box Limited Edition [CD Deluxe + 4 sticker/fotografie + booklet – Edizione numerata e limitata]. La versione standard includerà 12 inediti, mentre quella deluxe tre tracce bonus.









Dopo il successo di “Buona Fortuna”, la coppia delle meraviglie, che difficilmente sbaglia un colpo, torna a promuovere il disco con questa convincente canzone, che i supporters di Benjamin Mascolo e Federico Rossi e non solo, sono certo che apprezzeranno.

A rendere ancora più carino ed interessante il brano, la collaborazione del rapper Shade, che come il duo, sta vivendo un grandissimo momento. Il suo ultimo singolo Irraggiungibile ft. Federica Carta, ha infatti dato e continua a dare tante soddisfazioni al trentenne rapper torinese, il cui vero nome è Vito Ventura, il cui intervento in questo pezzo è a mio parere decisamente azzeccato.

Cliccando sulla copertina in basso accedete all’audio su Spotify, mentre a seguire alle parole che compongono questa nuova canzone.

Testo (Download)

Link sponsorizzati









Clic clic clic

Nuovo cinema

Clic clic clic

Questo è il nuovo cinema.

Ti svegli in un film

Non puoi scegliere, la mia vita in clic

Sarebbe bello se tutte le volte che ho perso avessi vinto

Quando sono stato onesto, avessi finto

Tutte le scene di sesso, le vedrei a rallentatore

Per ore, per ore, per ore.

Sono cose che

Non puoi rimandare

Sarebbe bello se

Fosse on-demand

Andrei avanti veloce

Ma non cambierei canale

Ma ma non cambierei canale.

Il mondo sta a guardare

Come in un cinema

Noi siamo un grande film, senza pubblicità

Vorrei mandare indietro il tempo a qualche anno fa

Peccato che la vita non è, non è, non è, non è… on demand.

[Shade]

La vita non è un film in dvd di serie B non va così

Sto nel mio mondo Amélie, vi farei fuori come Kill Bill

Prendo appunti in Moleskine, c’è chi scrive e chi fa screen

Io che penso in HD non ho un piano B, ho un piano big

Mi parli dei tuoi piani e dico “si belli”

Sono un bugiardo, bugiardo come Jim Carrey

Tu vuoi i posti in prima fila ma senza contare

Che più sei vicino allo schermo e più vedi male.

Il mondo sta a guardare

Come in un cinema

Noi siamo un grande film, senza pubblicità

Vorrei mandare indietro il tempo a qualche anno fa

Peccato che la vita non è, non è, non è, non è on demand.

Non è, non è, non è, non è… on demand

Non è, non è, non è, non è… on demand.

Clic clic clic nuovo cinema

Clic clic clic nuovo cinema

Clic clic clic questo nuovo cinema.

Il mondo sta a guardare

Come in un cinema

Noi siamo un grande film, senza pubblicità.

Vorrei mandare indietro il tempo a qualche anno fa

Peccato che la vita non è, non è, non è, non è… on demand.

Si lo so, si lo so

Più le cose sono belle e meno durano

Per questo vivo ogni secondo e spingo al massimo

Metto tutto ciò che ho per questo grande show.

Se siamo ancora qui è perché non siamo moda

Non ho un amante ma uno scheletro nel guardaroba

Siamo eroi Marvel perché la nostra storia, continuerà anche dopo i titoli di coda.













LASCIA UN COMMENTO ALL' ARTICOLO

commenti complessivi