Omar Pedrini e il nuovo album “Come Se Non Ci Fosse Un Domani”: audio delle canzoni

A oltre tre anni di distanza da “Che ci vado a fare a Londra?”, il cantautore, chitarrista e poeta bresciano Omar Pedrini è tornato con il nuovo album battezzato Come Se Non Ci Fosse Un Domani, disponibile nel classico CD, in vinile 180 gr., download digitale e nelle principali piattaforme streaming per l’ascolto gratuito.

Pubblicato il 12 maggio 2017 via Warner Music, il progetto è composto da 10 tracce tra le quali spicca il singolo omonimo, in rotazione radiofonica dallo scorso 28 aprile. Nella scaletta, è anche incluso il singolo “Sorridimi” pubblicato nel 2015.





Il disco è stato registrato e masterizzato tra le Officine Meccaniche di Milano, il Poddighe studio di Brescia e Londra e segna un nuovo inizio nella vita dell’ex chitarrista e fondatore dei Timoria, quella che lui definisce la sua terza vita o “terzo tempo”, dopo l’ ultimo intervento a cuore aperto dell’Ottobre 2014.

In quest”album rock, Pedrini si rivolge ai più giovani, incitandoli affinché prendano in mano il loro futuro e facciano sentire la loro voce. L’opera racconta le mille paure di questi tempi, ma non è pessimista a riguardo. Si parla di vita e lavoro, di amore e dolore, di ingiustizia e libertà.

Ho scritto delle canzoni con una notevole dose di incazzatura, ma non è un disco senza speranza, l’ultimo brano, Sorridimi, dice che dietro l’angolo c’è sempre un’altra possibilità e che basta alle volte solo un sorriso a farti capire che il mondo può cambiare.

Tracklist Come Se Non Ci Fosse Un Domani – Omar Pedrini album

CD:

Come se non ci fosse un domani 3:13 [Video] Fuoco a volontà 3:21 Dimmi non ti amo 3:34 Il cielo sopra Milano 3:33 Un gioco semplice 3:37 Angelo ribelle 4:41 Desperation Horse 2:26 Ancora lei 4:25 Freak Antoni 4:00 Sorridimi 3:29

Vinile:

Lato A

Come se non ci fosse un domani Fuoco a volontà Dimmi non ti amo Il cielo sopra Milano Un gioco semplice

Lato B:

Angelo ribelle Desperation Horse Ancora lei Freak Antoni Sorridimi

Streaming audio: per ascoltare le dieci canzoni incluse nell’album cliccate su una delle due cover in alto ed effettuate il login o iscrivetevi gratuitamente su Spotify.













