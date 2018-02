Olivia Sellerio: ascolta 2 nuove canzoni per due nuovi episodi de “Il commissario Montalbano”

Anche nel 2018 è andato in onda Il commissario Montalbano con due nuovi episodi: “La giostra degli scambi” e “Amore“, trasmessi rispettivamente il 12 e 19 febbraio.

Anche in quest’occasione la colonna sonora è stata firmata dalla siciliana Olivia Sellerio, che ha scritto due nuove canzoni per la fiction.









Nella puntata La giostra degli scambi si è avuto modo di ascoltare “Nuddu è di nuddi (e nuddu m’avi)”, esattamente alla fine della puntata, durante i titoli di coda.

In questo pezzo Olivia racconta e canta rabbiosamente la liberazione da una schiavitù di un rapporto, in cui l’amore viene confuso col possesso.

Nella seconda e ultima puntata (almeno per adesso) “Amore“, la Sellerio interpreta invece “Tornu dissi amuri”, anche in questo caso ascoltabile a fine episodio.

Definito dalla produzione come “un canto di spartenza in chiave contemporanea”, qui Olivia canta la pena del dividersi, del separarsi l’uno dall’altro, dell’andare e del restare.

Si tratta di due bei pezzi, disponibili online dal giorno successivo alla messa in onda degli episodi, con tematiche che sfociano costantemente nel sociale e con quello stile jazz contaminato dalla tradizione latina e siciliana, che da sempre contraddistingue la cantautrice palerminata.

Cliccando sulle rispettive cover, accedete all’audio su Spotify. Di seguito trovate anche i testi.

Olivia Sellerio – Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi) testo (Download)

Nuddu è di nuddu e nuddu m’avi

Ma m’impristavu a tìa

E ti facisti chiavi e cruci e mala vuci c’abbannìa

Dissiru ca l’amuri è allibbirtari

E m’insirrasti ’a via,

Ma nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi e nuddu mi patrunìa

Tu raggia c’annorba e ferru spinu

L’aria un si catamìa

E li to manu su deci marteddi e la taliàta ’na malìa

Tu ca m’annagghi e annivi li pinzeri

Caloma chiami amuri

Ma nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi e nuddu mi supranìa

E ora lu cielu fussi da me parti

Canciassi l’aria, canciassi li me carti

Vintiassi p’allascariti ’i mìa

E vintiassi pi sciusciariti via

Fuju ca lu duminiu è un chiovu finu

Spina di bramusìa

Ora ca m’arruspigghiu, curru e sghiddu

Tu chianci a mìa

Nuddu è di nuddu e nuddu n’avi

E si l’amuri si fa gaggia va

Ca nuddu n’avi, nuddu n’avi, nuddu n’avi, nuddu n’avi, e

Nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu m’avi, nuddu, ma

Tu avisti a mìa

Traduzione Nuddu è di nuddu (e nuddu m’avi) [Nessuno è di nessuno (e nessuno mi possiede)]

Nessuno è di nessuno e nessuno mi possiede

Ma mi sono prestata a te

E ti sei fatto chiave e croce e mala voce che grida

Hanno detto che l’amore è liberare

E mi hai sbarrato la via,

Ma nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede e nessuno mi domina

Tu rabbia che acceca e filo spinato

L’aria non si muove

E le tue mani sono dieci martelli e lo sguardo un sortilegio

Tu che costringi e raggeli i miei pensieri

Corda chiami amore

Ma nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede e nessuno mi sottomette

E adesso il cielo sia dalla mia parte

Cambi l’aria, cambi le mie carte

Faccia vento per allontanarti da me

E faccia vento per soffiarti via

Fuggo che il dominio è un chiodo sottile

Spina di desiderio

Ora che mi risveglio, corro e scappo

Tu mi rimpiangi

Nessuno è di nessuno e nessuno ci possiede

E se l’amore si fa gabbia va

Che nessuno ci possiede, nessuno ci possiede, nessuno ci possiede, nessuno ci possiede, e

Nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno mi possiede, nessuno, ma

Tu hai avuto me

Tornu dissi amuri testo (Download)

Mi dissi tornu, tornu avìa dittu amuri,

La so vuci ora l’annaca ’u ventu,

E da ddu jornu ca nni spartìu lu tempu

Un battu, un vaju, sugnu ’nu roggiu fermu

E cu s’av’a spartiri parti

Cu s’av’a teniri teni e teni

Cu s’av’a perdiri perdi

Cu s’av’a chianciri chianci

Iu no ca nun chianciu, no, ma siddu pari è ca chiovi

Notti vacanti, la notti di l’insonni

Lu me cantu camora si l’agghiutti

E ’stu silenziu comu lu viu affuddari

Di tutti li grida ca vulìa accupari

E cu voli priari,

Macari ca nun cridi pari fedi,

E cu voli abbanniari

E quagghiari lu duluri in un gridu sulu

No ca iu nun gridu, no, e siddu pari è chi cantu

E cu s’av’a perdiri perdi

Cu s’av’a chianciri chianci e chianci

Cu s’av’a spartiri parti

Cu n’av’a moriri mori

Jornu pi jornu, quali ca fussi ’u tempu,

M’addumava la luci du so lampu

E ora ca chiovi

Isu la facci ’u cielu

Ca larmi e sbrizzi ’nsemi

Parunu un ciumi sulu

Traduzione Tornu dissi amuri (Torno disse amore)

Mi disse torno, torno aveva detto amore,

La sua voce ora la culla il vento,

E da quel giorno che ci ha separato il tempo

Non batto e non vado, sono un orologio fermo

E chi deve separarsi parte

Chi deve trattenersi resiste, e resiste

Chi deve perdersi perde

Chi deve rimpiangersi piange

Io no che non piango, no, ma se sembra è perché piove

Notte vuota, la notte dell’insonne

Ora ingoia il mio canto

E questo silenzio come lo vedo affollare

Da tutte le grida che avrei voluto soffocare

E chi vuole pregare

Anche se non crede pare fede,

E chi vuole gridare

E condensare il dolore in un grido solo

No che io non grido, no, e se sembra è perché canto

E chi deve perdersi perde

Chi deve rimpiangersi piange e piange

Chi deve separarsi parte

Chi deve morirne muore

Giorno per giorno, quale che fosse il tempo,

Mi accendeva la luce del suo lampo

E ora che piove

Alzo la faccia al cielo

Che lacrime e gocce insieme

Sembrano un fiume solo













